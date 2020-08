In Norvegia proprio alla base di un ghiacciaio è in costruzione un eco-hotel da fantascienza. La struttura sarà infatti la prima al mondo ad impatto energetico positivo sopra il Circolo Polare Artico, il che significa che più energia verrà usata più ne verrà generata. L’hotel chiamato Svart Hotel Norway si porrà come una struttura di lusso, vanterà un design accattivante e ovviamente sarà contornato da uno scenario idilliaco come quello dei fiordi norvegesi.

L’albergo nasce da una collaborazione tra l’Arctic Adventure of Norway e gli studi di architettura Snohøetta e Powerhouse. La struttura userà l’85% in meno di energia rispetto agli hotel tradizionali e produrrà energia propria. Lo Svart Hotel sarà situato nel comune di Meløy, alla base del ghiacciaio Svartisen da cui prende il nome, e vanterà una forma circolare che si estenderà dal litorale fin dentro le acque del fiordo Holandsfjorden.

Un hotel da sogno per tutti gli amanti dell’avventura

La location dell’hotel poiché si trova solo il Circolo Polare Artico, potrà offrire la possibilità di osservare dal vivo la bellezza dell’aurora boreale durante le freddi e lunghe notti invernali del posto. Il design innovativo dell’albergo lo rende comunque fruibile durante tutte le stagioni. Durante quella estiva ad esempio fungerà da pontile, mentre in inverno svolgerà il ruolo di deposito per kayak. A tal proposito i clienti potranno passare direttamente sotto i pali dell’hotel che sorreggono il tutto, ma questa non sarà l’unica attività all’aperto che si potrà svolgere.

Sul sito web dell’Hotel Svart vengono infatti proposte diverse attività ricreative per i futuri ospiti, come praticare yoga sotto il sole di mezzanotte, immergersi in acque spettacolari e raccogliere prelibatezze locali. Data la location non mancano poi l’arrampicata sul ghiaccio, la pesca notturna e le escursioni in kayak. Insomma un albergo da sogno, tuttavia l’hotel non aprirà fino al 2021. Visto il suo design innovativo ed elegante con molta probabilità potrebbe rientrare tra gli hotel che tutti devono visitare almeno una volta nella vita.