Dopo aver introdotto la Dark Mode di WhatsApp su iOS e Android, la casa di Mark Zuckerberg ha deciso di portare a termine i lavori. Nelle scorse ore, il tema scuro è stato reso disponibile, ufficialmente, anche su Mac, PC e browser Web. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla novità.

La Dark Mode è diventata una vera e propria moda dopo il debutto di iOS 13. Nonostante la maggior parte degli sviluppatori si sia adattata fin da subito alla novità, la casa di Facebook si è presa il suo tempo. A distanza di circa 1 anno dal boom di tale feature, ecco che la modalità scura di WhatsApp diventa finalmente disponibile per tutti.

WhatsApp: ecco come attivare la modalità scusa su PC

La modalità scura introdotta da Facebook sulle versioni PC, browser Web e Mac riprende per filo e per segno il design già proposto sulle versioni mobile. Parliamo quindi di un tema grigio scuro che copre quasi tutti gli elementi. Di diverso, rimane solo un tocco di verde contraddistintivo del social. Attivare la modalità scura su PC, browser web o Mac risulta essere molto semplice. Tutto ciò che bisogna fare, infatti, è recarsi all’interno delle impostazioni cliccando sull’icona dei tre pallini in alto a destra dello schermo e aprire il tab “Tema”. Da li sarà possibile scegliere, in qualsiasi momento, se mantenere un tema scuro o chiaro.

La feature non risulta essere una novità per tutti. Alcuni, infatti, hanno avuto la possibilità di testarla già a partire dalle scorse settimane. Da ora in poi nessuna distinzione, tutti potranno sfruttarla appieno. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.