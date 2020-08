Apple sta lavorando ad un motore di ricerca tutto suo? E’ questa la supposizione trapelata online nelle scorse ore che sta facendo chiacchierare mezzo mondo. Pare, infatti, che diversi indizi puntino proprio a confermare tale ipotesi. La domanda, a questo punto, è una: come mai Apple dovrebbe decidere di mettersi contro Google e creare un suo personale motore di ricerca? Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Secondo alcuni test condotti sul nuovo iOS 14, pare che il traffico generato dai suggerimenti di Siri, in entrata ed uscita dai server Google, sia diminuito drasticamente rispetto a iOS 13. Ciò, ovviamente, fa pensare che l’azienda stia sfruttando un motore proprietario per le ricerche. Questa, non è l’unico indizio dell’arrivo del motore di ricerca proprietario di Cupertino. Scopriamo il resto.

Apple sta investendo molto sulla ricerca

Ebbene sì, sembra che il colosso di Cupertino stia assumendo diversi ingegneri esperti nel settore. Questa mossa, altro non è che un’ulteriore conferma del fatto che Apple risulta essere davvero interessata a portare in campo un suo personale motore di ricerca. Nonostante il polverone alzato a riguardo nelle scorse ore, l’azienda non ha proferito parola in merito alla faccenda. Di conseguenza, al momento, l’ipotesi rimane tale.

Ricordiamo che Apple sta affrontando un periodo molto particolare a causa delle elevate commissioni che impone sugli acquisti di App Store. Annunciare un motore di ricerca proprietario in questo momento non risulta essere, in nessun modo, la mossa giusta da fare. Semmai questo arriverà davvero in campo, avrà caratteristiche particolari e sarà integrato perfettamente con i dispositivi della casa. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.