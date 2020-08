La tisana all’ortica è una bevanda molto importante per la cura del cancro

La tisana è un alimento molto importante per la prevenzione della salute e soprattutto per combattare il cancro

Il cancro purtroppo è una malattia molto diffusa al mondo, che può colpire tutti senza distinzione di sesso o età. Sfortunatamente, attualmente non esiste una cura o un modo noto per prevenirlo, ma le prove suggeriscono la promessa di alcuni elementi nell’aiutare a tenerlo a bada. Una particolare tisana ha mostrato risultati promettenti aiutando a gestire altri rischi per la salute.

Il rischio di cancro, ad esempio, può essere ridotto e la tua risposta immunitaria può essere migliorata, prendendo decisioni alimentari sane, suggerisce la ricerca. Non esiste una soluzione sicura, ma alcuni prodotti dietetici hanno mostrato risultati promettenti in questo settore. Uno è la tisana all’ortica, un tè alle erbe che viene preparato immergendo le foglie essiccate dell’ortica o l’ortica stessa.

La tisana all’ortica contro il cancro

Il tè all’ortica è ricco di polifenoli, composti che si trovano naturalmente nelle piante. Una revisione della ricerca sui polifenoli suggerisce che questi potenti composti possono svolgere un ruolo nella prevenzione e nella gestione delle malattie croniche legate all’infiammazione, come il diabete, l’obesità, le malattie cardiache ed il cancro stesso. In particolare, i polifenoli dell’estratto di ortica hanno mostrato un potenziale eccitante per il trattamento del cancro al seno e alla prostata. Secondo l’NHS, il cancro al seno è il tipo più comune di cancro nel Regno Unito e quello alla prostata è il cancro più comune negli uomini.

Le piante come l’ortica contengono anche potenti antiossidanti, che sono sostanze che proteggono il corpo dall’invecchiamento e dai danni cellulari, come dimostra la ricerca. Inoltre, l’ortica ha mostrato alcuni effetti promettenti sui livelli di glucosio nel sangue. Livelli elevati di glucosio nel sangue sono una complicanza del diabete che può contribuire a una serie di gravi problemi di salute, come le malattie cardiache. L’ortica può aiutare il pancreas a produrre o rilasciare più insulina, l’ormone che abbassa lo zucchero nel sangue.