Novità in arrivo in casa YouTube. La nota azienda ha appena avviato i test per portare in campo la tanto attesa feature Picture-in-Picture sui dispositivi iOS. Per chi non lo sapesse, la Picture-in-Picture è una funzione che permette di vedere i video al di fuori delle app. Presente da tempo sugli iPad, con iOS 14 arriva anche su iPhone. Anche YouTube, finalmente, è pronta a supportarla.

Ebbene sì, ad oggi YouTube risulta essere una delle poche case a non supportare ancora l’interessante feature lanciata dalla mela morsicata. Per fortuna, è solo questione di tempo prima che questa arrivi anche sulla famosa app. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

YouTube: Pincture-in-Picture sta per arrivare

L’applicazione YouTube per iOS riceverà presto il supporto per la funzione Picture-in-Picture. Come vi abbiamo già detto, l’azienda ha appena avviato i test su una cerchia ristretta di utenti. E’ solo questione di tempo prima che questa arrivi in campo per tutti. Ricordiamo che la funzione Picture-in-Picture sarà disponibile su app solo per gli utenti con sottoscrizione premium, tuttavia, chi ha account gratis non deve disperare. Grazie ad iOS 14, infatti, la funzione sarà sfruttabile gratuitamente su YouTube tramite l’utilizzo di Safari.

Al momento, l’azienda non ha dato informazioni precise in merito al rilascio della versione definitiva dell’app iOS contenente la novità. Per quanto riguarda iOS 14, invece, il grande update di Cupertino arriverà in campo nel corso di questo autunno. La Picture-in-Picture cambierà sensibilmente l’esperienza utente. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.