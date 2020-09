In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di iPad e del suo possibile futuro. Dopo il leak del manuale di iPad Air, ecco che compaiono online le immagini ritraenti i modelli entry level. Quali saranno le caratteristiche dei nuovi dispositivi Apple? Scopriamole insieme.

Ebbene sì, pare che Apple sia pronta per il lancio di un nuovo iPad entry level. A confermarlo, le foto pubblicate online dal sito 91mobiles. Queste, raffigurano un tablet molto simile agli iPad Pro con Face ID. Che Apple sia pronta a fare il salto di qualità?

Apple: ecco come gli iPad 2020 ci sorprenderanno

Le immagini degli iPad 2020 pubblicate nelle scorse ore da 91mobile vanno contro il leak di iPad Air trapelato negli scorsi giorni. Entrambi, infatti, parlano di un iPad con design molto simile a quello degli iPad Pro, display da 10.8 pollici e porta USB-C. L’unica differenza tra i due sta nel Face ID: il primo leak (quello di iPad Air) lo esclude, mentre quest’ultimo lo vede protagonista. Considerando che Apple non lancerà mai due prodotti così simili tra loro, solo uno dei due diverrà realtà. Ora, però, bisogna capire se sarà iPad Air o iPad 2020.

Nonostante l’idea di iPad entry-level in stile iPad Pro sia molto allettante, è poco provabile che Cupertino decida di lanciare uno così presto. E’ più probabile che a prendere le sembianze del modello professionale sia iPad Air (decisamente più costoso). Ricordiamo, infatti, che la prima generazione di questa gamma non ha fatto tanto successo proprio per le poche differenze con la linea base. E’ ora che Cupertino porti il device su un altro piano. Un iPad 2020, tuttavia, non è da escludere. Questo, però, avrà caratteristiche decisamente più moderate. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.