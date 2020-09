Grazie al web, oggi gli italiani possono contare su una serie di opzioni fino a poco tempo fa considerate improbabili. Negli ultimi anni, infatti, le tecnologie hanno permesso di raggiungere delle vette insperate, soprattutto per merito delle soluzioni concesse dal digitale. Dal lavoro (con le nuove professioni e i nuovi metodi come lo smart working) agli acquisti online, passando per e il gaming, non mancano di certo i settori rivoluzionati dal web. Si tratta di una regola che può essere applicata anche al gambling, per via del grande successo dei casinò telematici. Un successo che può essere tradotto in numeri, e che vede diversi motivi alla sua base. Vediamo quindi di approfondire entrambi.

I dati relativi ai casinò online

Il mercato dei casinò telematici spicca il volo, grazie ai dati registrati nel 2019. Stando alle rilevazioni condotte e pubblicate da AGIMEG, difatti, ci si trova di fronte ad una spesa complessiva superiore agli 831 milioni di euro: un dato da record per il 2019, con un incremento del +17%, se messo a confronto con i numeri del 2018. Lo scorso anno è stato grande protagonista dicembre, considerando un aumento della spesa superiore al 20% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

E il 2020? Prosegue lungo questa scia fatta di successi e di numeri in netto crescendo. Ha inciso ovviamente il periodo di lockdown, che ha in generale incrementato a dismisura gli accessi ai servizi proposti da Internet, gaming e gambling compresi. Nonostante tutto, però, è stato il mese di giugno a proporre un nuovo record, con un incremento della spesa pari al 57%. Se invece si considera l’intero primo semestre del 2020, la percentuale di crescita scende ma solo relativamente, attestandosi sul +37%.

I motivi alla base del successo dei casinò telematici

Per prima cosa, giocare d’azzardo sul web significa avere la possibilità di scegliere una vasta gamma di giochi e di opzioni, tutti a portata di clic. Ma non è tutto, perché le realtà più all’avanguardia in questo senso propongono sui loro portali web anche la modalità di gioco ai casinò live, che consente un’esperienza completamente diversa e più immersiva.

E naturalmente in questo settore la creatività e la fantasia non mancano di certo, come dimostrano i vari giochi che si ispirano ai fumetti, ai film e ai cartoni animati, ad esempio. Per non parlare dei must del gambling, presenti anch’essi in versione digitale, dal poker alla roulette, includendo anche i giochi di carte come il blackjack e il baccarat. Oltre alla varietà in termini di videogames, ci sono anche altri vantaggi facili da comprendere. In primo luogo, i casinò online permettono di giocare da casa, e persino da smartphone, tramite app oppure visitando il sito da browser. In secondo luogo, sono convenienti anche da un punto di vista economico, perché presentano delle percentuali di vittoria migliori per i giocatori, e leggermente più basse per il banco. Inoltre, la maggior parte delle sale da gioco telematiche consente ai nuovi iscritti di sfruttare vari bonus di benvenuto: questi ultimi rendono più morbido il primo approccio, dando diversi vantaggi, come nel caso dei giri gratis alla roulette o dei rimborsi sulla prima scommessa. In sintesi, consentono agli utenti di provare gratuitamente alcune delle funzioni del sito.