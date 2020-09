Se stai cercando una casa “fuori dagli schemi” è tempo di concentrarti sull’Australia. Una proprietà unica, chiamata Bubble House, è arrivata sul mercato e sta attirando l’interesse di molte persone in tutto il mondo.

La “bubble house” dell’architetto Graham Birchall, che ha una serie di 11 cupole ad incastro, è stata messa in vendita a Ipswich, nel Queensland. Questa vera opera d’arte abitativa è una proprietà unica che è ora disponibile.

Abitare nelle “bolle”

Birchall ha costruito questa casa negli anni ’80 come parte di uno studio sulla natura adattativa delle sfere. Le cupole variano dai 4 agli 8 metri di diametro e conferiscono all’intero edificio un aspetto unico.

Alcune bolle sono molto simili ai bulbi oculari per via delle tende che formano l’unità abitativa a forma di iride. L’architetto ha persino inviato un’e-mail alla NASA per proporre di utilizzare i suoi progetti, chiedendo in particolare un riscontro per i progetti del Mars Rover.

La casa è “perfettamente normale” e dispone di tre camere da letto, due bagni e un garage per quattro auto. Ha anche diversi balconi e terrazze, un tunnel d’ingresso in vetro, scale curve, una biblioteca e giardini. La cucina circolare è stata progettata da un costruttore di navi per adattarsi allo spazio.

Alcuni soffitti sono alti circa 5 metri e il soggiorno è dotato di camino, che riscalda i piani superiore e inferiore, con un lungo camino che si estende attraverso un ampio foro tra i piani.

È noto che, in questa località, il valore degli immobili si aggira intorno al milione di dollari australiani, circa 716.500 di dollari americani. Tuttavia, nessuna casa assomiglia a quest’opera d’arte di Graham Birchall. Quindi, essendo tutte pezzi unici, il prezzo può essere molto più alto.