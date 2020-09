LG Wing sembra uscito da un film di fantascienza, eppure il nuovo smartphone comparso già a maggio sta per diventare realtà. Il dispositivo dispone di un design a T grazie al secondo display girevole posto sul retro del telefono, e permetterebbe di svolgere funzioni multitasking. Ora il dispositivo si è mostrato ufficialmente in azione in un paio di video e pare che LG vorrebbe lanciarlo sul mercato già entro fine 2020.

Il primo video pubblicato dal canale YouTube di Android Authority mostra l’LG Wing in funzione all’interno di un auto. Nello schermo principale viene visualizzato Google Maps, mentre sul secondo display posizionato lateralmente è attivo un riproduttore musicale. Nella seconda clip pubblicata sempre sullo stesso canale, vediamo invece qualcuno giocare ad un gioco di corse sull’LG Wing; sul display principale viene mostrata l’interfaccia di gioco e l’utente può controllare l’auto attraverso il touch screen, il secondo schermo mostra invece una mini mappa del mondo di gioco.

A vederlo il nuovo LG Wing non sembra comodissimo per via del secondo schermo che potrebbe risultare ingombrante, tuttavia potrebbe essere la soluzione ideale per chi ama svolgere più attività contemporaneamente. Inoltre a giudicare dai video lo smartphone offre tante possibilità sia agli utenti casual che nel campo dello sviluppo di app e videogiochi grazie all’innovativo doppio schermo.

LG Wing: specifiche tecniche, prezzo e possibile data d’uscita

Oltre a due video sono trapelate anche informazioni tecniche molto interessanti riguardo LG Wing. Stando a quanto riportato da ETNews lo smartphone monterà un processore Qualcomm Snapdragon della serie 700 con supporto a 5G, una tripla fotocamera di cui quella primaria da 64 MP. I display saranno invece da 6.8 pollici e 4 pollici il secondo. Secondo alcuni insider LG Wing potrebbe arrivare negli Stati Uniti entro l’autunno 2020 e il prezzo dovrebbe ruotare attorno ai 1.600 dollari.

LG Wing potrebbe porsi come un dispositivo altamente innovativo, ma il mercato degli smartphone pieghevoli è già spietata con il Galaxy Fold 2 in arrivo a breve sul mercato. Vedremo se LG riuscirà a giudicarsi una fetta di acquirenti in questa corsa all’innovazione.