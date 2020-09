L’uragano Laura ha attraversato il cuore delle industrie chimiche e petrolifere della Louisiana come una potente tempesta, lasciando un impianto di cloro in fiamme e il potenziale per danni più pericolosi sulla sua scia.

La struttura in fiamme ha inviato fumo scuro e gas di cloro nell’aria sopra la piccola comunità di Westlake, vicino al lago Charles, hanno detto i funzionari. Il governatore ha avvertito i residenti, già sconvolti dai danni dell’uragano, di rimanere nelle loro case e chiudere finestre.

Uragano Laura, un’enorme impatto ambientale

Sebbene gli impatti completi dell’incendio sulla salute non fossero immediatamente noti, un rilascio di cloro gassoso causato dalla tempesta in una comunità vulnerabile è il tipo di scenario peggiore per l’industria petrolchimica. La tempesta è passata direttamente sul grande giacimento petrolifero di Hackberry, situato in un delicato ambiente palustre a sud del lago Charles. L’area comprende migliaia di pozzi attivi e abbandonati e infrastrutture associate, come serbatoi di stoccaggio e condutture.

La regione ha subito una forte perdita di posti di lavoro nel settore energetico durante la pandemia di coronavirus. Non è noto se questa contrazione abbia influenzato la preparazione di questo campo petrolifero e di altri per la tempesta. Le tempeste estreme come l’uragano Laura sono rare, ma comportano il potenziale di esposizioni chimiche molto significative, persino fatali, per gli sfollati.

Mentre l’incendio della centrale di cloro bruciava a Westlake, ai residenti è stato detto di cercare di ripararsi in case già danneggiate dalla tempesta. Queste esposizioni si verificano al di fuori della rete di sicurezza normativa degli Stati Uniti che mira a proteggere le comunità. Gli impianti chimici operano spesso in base a regole di emergenza che rendono più flessibili le normative durante e immediatamente dopo forti tempeste.

L’incendio del cloro di Westlake si trovava a poche miglia dai resti di Mossville, in Louisiana, una comunità afroamericana priva di personalità giuridica che è un esempio da manuale di quella decimata dall’inquinamento di questi impianti chimici.