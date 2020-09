Waze, popolare app di navigazione, in collaborazione con Warner Bros. Consumer Products (WBCP) e DC, porta su strada due iconici personaggi del mondo dei fumetti: Batman e L’Enigmista. Da oggi, fino al 31 ottobre 2020, è possibile attivare l’esperienza di Batman su Waze e scegliere il supereroe o il supercattivo DC selezionando la voce iconica di Batman (Kevin Conroy) o dell’Enigmista (Wally Wingert) che ci accompagnerà durante i nostri viaggi. Disponibile a livello globale in inglese, spagnolo e portoghese, possiamo seguire gli indizi de L’Enigmista o entrare in “modalità invisibile” come Batman.

“Grazie alla partnership con WAZE per questo innovativo programma interattivo, offriamo ai fan l’opportunità di mettersi al volante della loro Batmobile ridisegnata come l’iconica del supereroe DC, nota per i suoi incredibili gadget e per essere la più cool tra le auto” ha dichiarato Robert Oberschelp, senior vice president di Warner Bros. Consumer Products. “Mentre i fan si preparano a festeggiare il Batman Day di quest’anno, questa iniziativa aggiungerà un po’ di divertimento alla loro guida e porterà la loro immaginazione in posti nuovi”.

L’esperienza di guida definitiva per tutti gli amanti dei fumetti

Con le nuove funzioni sarà inoltre possibile modificare le icone delle auto di Waze e salire sulla Batmobile o sul Racer de L’Enigmista, che ci guideranno lungo il nostro percorso, oppure selezionare gli stati d’animo di Batman o dell’Enigmista. E per completare l’esperienza, sarà possibile ascoltare le playlist di Waze e DC del supereroe o del supercattivo su Spotify con la funzione Waze Audio Player. Basterà selezionare la playlist “Drive with Batman” o “Drive with The Riddler”.

“Siamo davvero entusiasti di collaborare con WBCP e DC per offrire questa esperienza ai nostri utenti” ha dichiarato Erin Bellsey, Head of Brand Programs di Waze. “Visto l’anno che abbiamo trascorso, penso che tutti noi abbiamo bisogno di un po’ di supporto da parte dei supereroi e farci guidare da loro, e quale modo migliore per farlo se non con il primo programma Waze che presenta la navigazione vocale con due personaggi iconici, i Mood e le Auto. Siamo anche elettrizzati di lavorare con il nostro Audio Player partner, Spotify, per dare vita a questa esperienza con una colonna sonora divertente per gli automobilisti di tutto il mondo”.