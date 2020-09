Samsung annuncia nuovi dettagli per il suo nuovo telefono Android pieghevole, il Galaxy Z Fold 2. Le notizie principali sono il prezzo e la data di rilascio. Il nuovo smartphone ha un costo di circa 2.000 dollari ed uscirà negli Stati Uniti, con spedizione il 18 settembre.

Samsung si è inoltre assicurata il supporto per Z Fold 2 da tutti e tre i principali operatori statunitensi: Verizon, AT&T e T-Mobile. Sarà anche disponibile sbloccato sul sito Web di Samsung.

Galaxy Z Fold 2, il nuovo smartphone pieghevole di Samsung

Samsung con lo Z Fold 2 vuole convincere i potenziali acquirenti di aver superato i problemi di progettazione del primo Fold con uno schermo in vetro, una cerniera più resistente e una migliore protezione dai detriti. Il Galaxy Z Fold 2 è tecnicamente la terza iterazione del design pieghevole di Samsung, e ancora più tecnicamente è la quarta iterazione di Samsung del suo meccanismo a cerniera.

L’aggiornamento più evidente è all’esterno: il display è chiuso ed ora è molto più grande rispetto al Fold originale. Il cosiddetto “display da copertina” è di 6,2 pollici in diagonale, occupando quasi l’intera parte anteriore del dispositivo. Anche se sembra uno schermo molto grande, è probabilmente molto stretto; le dimensioni in pixel sono 2260 x 816. Quindi, sebbene sembri molto più impressionante di prima, dovremo aspettare per usarlo per vedere se è più utilizzabile.

Lo schermo interno è stato aggiornato su diversi fronti. Ancora più importante, ora utilizza l’Ultra Thin Glass di Samsung, proprio come il telefono pieghevole Z Flip. Sembra essere molto più resistente dello schermo di plastica dell’originale Fold. Samsung sta anche preinstallando una protezione per lo schermo in plastica, quindi potrebbe ancora avere una sensazione di plasticità e potrebbe raccogliere ammaccature.

Come con tutti i suoi telefoni pieghevoli, Samsung sta mettendo un paio di avvertenze e istruzioni per la cura di Z Fold 2 per evitare che gli utenti lo danneggino. Offre anche una sostituzione dello schermo per 149 dollari. Il display da 7,6 pollici non ha più un enorme ritaglio intagliato per più fotocamere. È stato sostituito da un piccolo foro singolo per la fotocamera selfie.

In secondo luogo, ha una frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz. Un’elevata frequenza di aggiornamento potrebbe avere un impatto maggiore sull’esperienza complessiva su Z Fold 2 rispetto ai telefoni. Questo perché il Fold originale soffriva di “jelly scroll”, in cui un lato dello schermo si aggiornava notevolmente più lentamente dell’altro.

Le nuove caratteristiche

La cerniera di questo dispositivo ha quattro camme per aumentare la rigidità durante l’intero processo di apertura in modo che Z Fold 2 possa supportare metà dello schermo in posizione verticale per alcune funzionalità software come la visione di video.

Ci sono anche nuove spazzole elastiche “spazzatrici”, molto simili alle spazzole di alcuni aspirapolvere, per evitare che sporco e detriti penetrino nel meccanismo a cerniera e danneggino lo schermo da dietro. Samsung afferma che c’è anche più rinforzo dietro il display per resistenza e stabilità.

Tutto questo sforzo è stato messo in un dispositivo con specifiche che non sono troppo diverse dagli altri telefoni Android di punta di Samsung. Ha un processore Snapdragon 865 Plus, 256 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM. Supporta la ricarica wireless, la ricarica wireless inversa, la ricarica rapida e ha una batteria da 4.500 mAh.

Supporterà sia le varianti sub-6 che mmWave del 5G. Il telefono è sbloccato con un sensore di impronte digitali, montato sul lato. Samsung afferma anche che gli altoparlanti stereo sono abbastanza buoni da impedirti di raggiungere un altoparlante Bluetooth separato, ma è probabile che sia un’iperbole.

Z Fold 2 sarà disponibile in due colori, bronzo e nero, e offrirà anche agli acquirenti la possibilità di scegliere un diverso colore di accento per la cerniera. Ci sarà anche un bundle Thom Browne, che includerà un orologio e auricolari. Inoltre la società ha fortemente suggerito che un futuro dispositivo Fold supporterà lo stilo S Pen di Samsung.