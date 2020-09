Continua il lavoro di Twitter volto ad aumentare le interazione degli utenti sul suo social. Nelle scorse ore, la casa ha annunciato l’arrivo di una feature che darà via ad un nuovo modo di socializzare. Stiamo parlando di quelli che lei stessa ha definito “Quote Tweets”. Questi, altro non sono che la rivisitazione dei retweet con commento. Ecco cosa cambia rispetto al passato.

Sono oramai settimane che Twitter sforna novità sul suo social volte ad aumentare le interazioni tra gli utenti. Quote Tweets è la funzione che raggruppa in un unico posto tutti i retweet con commento dei singoli tweet. In questo modo sarà impossibile perdersene uno. Andiamo a scoprire insieme come funziona.

Twitter: ecco come funzionano i Quote Tweets

Ad oggi, sono sempre di più gli utenti che su Twitter utilizzano i retweet con commento per interagire tra di loro. Nonostante ciò, fino ad ora l’uso di questi è risultato abbastanza scomodo perché trovarli nella timeline era praticamente impossibile. La feature Quote Tweet aggiunge una sezione sotto ogni post proprio dedicata a queste interazioni. Basterà cliccare sull’icona per visualizzare tutti gli utenti che hanno citato il tweet. Ovviamente, lo scopo è quello di collegare più utenti possibili.

La funzione Quote Tweet è stata annunciata ufficialmente dall’azienda nelle scorse ore. Questa sarà disponibile per tutte le piattaforme a breve. Twitter è sempre stato un social di alti e bassi. L’azienda sta cercando di portarlo in alto con piccole aggiunte di questo tipo. Riuscirà nel suo intento? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.