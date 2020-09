Una società giapponese ha annunciato il test drive di successo di un’auto volante. Sky Drive Inc. ha condotto la dimostrazione pubblica il 25 agosto al Toyota Test Field, uno dei più grandi in Giappone e sede della base di sviluppo della casa automobilistica. È stata la prima dimostrazione pubblica per un’auto volante nella storia giapponese.

L’auto, denominata SD-03, equipaggiata con un pilota, è decollata e ha fatto il giro del campo per circa quattro minuti.

“Siamo estremamente entusiasti di aver raggiunto il primo volo in assoluto di un’auto volante con equipaggio in Giappone nei due anni da quando abbiamo fondato SkyDrive … con l’obiettivo di commercializzare tali aeromobili”, ha dichiarato in un comunicato il CEO Tomohiro Fukuzawa.

Testata con successo un’auto volante con pilota

L’SD-03 è il più piccolo veicolo elettrico di decollo e atterraggio verticale al mondo e occupa lo spazio di circa due auto parcheggiate, secondo l’azienda. Dispone di otto motori per garantire “sicurezza in situazioni di emergenza”.

“Nel progettare un nuovo genere di trasporto inesplorato noto come macchina volante, abbiamo scelto la parola chiave” progressivo “per l’ispirazione”, ha detto il direttore del design Takumi Yamamot. “Volevamo che questo veicolo fosse futuristico, carismatico e desiderabile per tutti i futuri clienti, incorporando completamente l’alta tecnologia di SkyDrive.”

L’azienda spera di rendere l’auto volante una parte della vita normale e non solo una merce da provare. Altri voli di prova si svolgeranno in futuro in condizioni diverse per garantire che la sicurezza e la tecnologia del veicolo soddisfino gli standard del settore.

Il successo di questo volo significa che è probabile che l’auto sarà testata al di fuori del campo Toyota Test entro la fine dell’anno.

La società continuerà a sviluppare tecnologie per lanciare in modo sicuro e protetto il veicolo volante nel 2023, afferma il comunicato stampa. Nessun prezzo è stato annunciato finora.