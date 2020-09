Può essere triste quando sei l’unico pinguino rockhopper in via d’estinzione in uno zoo in tutta l’Australasia. “Pierre” ha compiuto un viaggio audace dalle isole nell’Oceano Indiano o nell’Oceano Atlantico meridionale ed è stato trovato arenato nel sud-ovest dell’Australia, secondo lo zoo di Perth. Il piccino è in riabilitazione perché ha dei problemi di muta e non è impermeabile, quindi non può tornare in acqua.

Dal momento che non ha nessuno della sua specie con cui giocare, ha preso in simpatia una serie d’animazione per bambini su una famiglia di pinguini chiamata “Pingu”. I suoi custodi mettono i video su un iPad e lui si avvicina per guardarli. Dicono che “Pingu” sia in cima alla sua lista di show preferiti, secondo un post su Twitter dello zoo. Gli piacciono anche i documentari sui pinguini rockhopper e guardare altri rockhopper in diretta dall’altra parte dell’oceano nello zoo di Kansas City negli Stati Uniti e allo zoo di Edimburgo in Scozia.

Pierre è in cerca di nuovi amici

Lo zoo di Perth afferma che i pinguini rockhopper sono i pinguini più rari al mondo e si ritiene che la popolazione globale includa meno di 240.300 coppie riproduttive. Sono noti per le loro sopracciglia folte e distinte e preferiscono saltare sulle rocce piuttosto che usare la pancia per scivolare sul ghiaccio. Lo zoo sta lavorando con i suoi colleghi internazionali in modo che Pierre possa trovare un nuovo posto in cui riprendersi e fare nuove amicizie.