Sennheiser CX 400BT True Wireless, ecco i nuovi auricolari economici

Sennheiser è un’azienda tedesca che da molti anni si occupa nel lanciare sul mercato auricolari e cuffie con fili e senza fili. Proprio riguardo a quest’ultime, ha recentemente annunciato le nuove Sennheiser CX 400BT True Wireless, un modello wireless in-ear dalla struttura molto piccola e comoda, con comandi touch, ed un’ottima autonomia, di ben sette ore. Sempre più persone ormai acquistano le cuffie wireless, visto l’ottima comodità che offrono nell’utilizzo e le loro svariate funzionalità, adatte per qualsiasi persona.

Le cuffie Sennheiser CX 400BT True Wireless

Con questo modello l’azienda tedesca ha fatto un grande salto in avanti sulla qualità dei propri prodotti, offrendo un’esperienza di ascolto unica per i suoi clienti. Il design è ergonomico, molto semplice da indossare e del modello in-ear, ovvero con un gommino sulla parte che entrerà nell’orecchio. Molto interessante anche la funzione di cancellazione attiva del rumore, che avviene grazie ai driver dinamici da 7 mm. I pulsanti touch sono comodi da usare e personalizzabili in base alle proprie scelte. Il supporto SBC, AAC, aptX e Bluetooth 5.1 garantisce un audio impeccabile in connessione con tutti i dispositivi mobili.

Le cuffie Sennheiser CX 400BT True Wireless possono essere comodamente controllate e regolate a distanza scaricando l’apposita applicazione Sennheiser Smart Control, disponibile sia sugli smartphone iOS sia su quelli Android. Queste cuffie saranno disponibili nei rivenditori autorizzati a partire dal 15 Settembre nelle colorazioni bianco e nero al prezzo di 199 euro.