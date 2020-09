Windows 10, ecco alcuni problemi molto comuni e come risolverli

Nel settore dei computer, fissi o portatili, il sistema operativo in assoluto più diffuso è Windows 10, dell’azienda statunitense Microsoft, che opera da decenni in questo campo. Cerca continuamente di rendere il proprio sistema operativo più funzionale, bello esteticamente e di comodo utilizzo, però a volte con gli aggiornamenti spuntano piccoli bug o problemi tecnici che possono essere molto fastidiosi per l’esperienza utente. Vediamo di seguito quali sono i principali che si possono riscontrare e quale soluzione attuare.

I problemi più comuni di Windows 10

1. AGGIORNAMENTI DISRUTTIVI, REBOOT INASPETTATI

Purtroppo, sebbene gli aggiornamenti sono utili ed aggiungono funzionalità, spesso possono creare anche molti problemi al device, come rallentamenti generali o addirittura blocchi e reboot fissi durante l’installazione, che porterà l’obbligo di fare un reset, col rischio di perdere tutti i dati salvati.

2. CANDY CRUSH, FARMVILLE E ALTRE APP NON DESIDERATE

Un aspetto molto criticato dagli utenti è il fatto che su Windows 10 sono presenti molti giochi ed altre applicazioni di default che vengono poco, se non per niente, utilizzate ma occupano solo spazio sul dispositivo. Il modo infallibile per aggirare questo fastidio, si scopre, è passare alla versione Microsoft di Business class, che però è comunque a pagamento.

3. QUELLE ALTRE APP WINDOWS 10 INTEGRATE

Windows 10, come ogni altro sistema operativo nella nostra galassia, include un assortimento di app progettate per eseguire le attività di base che ti aspetti che un computer esegua, come navigare sul Web, controllare la posta elettronica, riprodurre file audio / video, modificare foto ecc. Alcune persone diventano decisamente irritabili al pensiero che tutte quelle app occupino spazio su disco. La parola che vedi più spesso in relazione alle app integrate è bloatware. Alcune possono essere disinstallate, magari con programmi terzi, altre no.

4. PROGRAMMI CHE SI AVVIANO AUTOMATICAMENTE

Programmi che si inseriscono nella categoria di avvio automatico (spesso senza il tuo permesso) e assorbono risorse ogni volta che avvii e continuano a funzionare in background anche se forse preferiresti usare quelle risorse per qualcos’altro. Sto solo dicendo che è fastidioso. Per riaffermare un po ‘di controllo su questo caos, vai su Impostazioni> App> Avvio. Lì troverai un elenco abbastanza completo e sorprendentemente lungo di tutte le app che si avviano automaticamente ogni volta che accendi il PC.