La casa della mela morsicata, Apple, li ha chiamati “Subscription Codes” e, a detta di alcuni, invoglieranno migliaia di utenti alla sottoscrizione di abbonamenti in-app. Questi, altro non sono che una serie di codici sconto che tutti gli sviluppatori di app potranno offrire ai propri utenti per rinnovare, o sottoscrivere, un abbonamento a prezzo scontato. Stando a quanto annunciato, arriveranno entro la fine dell’anno. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, ottenere codici sconto per le sottoscrizioni in-app sarà presto possibile grazie ai Subscription Codes. Lo scopo della feature sarà quello di attirare nuovi clienti. A giovarne, sia Apple che gli sviluppatori. Ecco come funzionerà il tutto.

Apple: abbonamenti scontati grazie ai codici sconto

I Subscrition Codes saranno dei codici alfanumerici che Apple metterà a disposizione di tutti gli sviluppatori di app. Questi, potranno a loro volta donarli ai loro utenti in occasione di eventi speciali per offrire una sottoscrizione a prezzo scontato o, addirittura, completamente gratuita. La feature sarà supportata dal nuovo aggiornamento iOS 14 e iPadOS 14. I codici potranno essere riscattati all’interno dell’apposita sezione in App Store o tramite link fornito dallo sviluppatore.

La casa ha tenuto a precisare che tutti i codici che verranno forniti saranno monouso. Al momento, la feature non risulta essere ancora disponibile al pubblico. Apple si è limitata a dire che arriverà in campo entro la fine del 2020. Ricordiamo che Cupertino non propone quasi mai iniziative che coinvolgono sconti. Quale sarà il riscontro degli utenti per questa novità? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.