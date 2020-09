La forte presenza di un enzima specifico nella zona del naso responsabile dell’olfatto può spiegare la perdita di questo senso in molti pazienti contagiati dal Covid-19, che può fungere da gateway nel corpo.

I ricercatori che stanno studiando i tessuti rimossi nel corso di un intervento chirurgico al naso ritengono di aver scoperto il motivo per cui così tanti infettati da nuovo coronavirus perdono il senso dell’olfatto, anche quando non hanno altri sintomi.

I risultati dello studio, pubblicati sullo European Respiratory Journal, possono anche aiutare a spiegare perché il Covid-19 sia così contagioso, suggerendo che focalizzare l’attenzione su questa zona del corpo può rendere più efficace la ricerca di trattamenti.

La ricerca

Gli esperimenti hanno rivelato la presenza di livelli molto elevati dell’enzima ACE-2 nel naso e si ritiene che questo enzima sia il “punto di ingresso” del nuovo coronavirus nelle cellule, causa dell’infezione.

Lo studio è stato condotto da Andrew P. Lane, direttore del dipartimento di otorinolaringoiatria, e dal ricercatore Mengfei Chen, entrambi presso la Johns Hopkins University of Medicine negli Stati Uniti.

“Mentre altri virus respiratori, come regola generale, causano la perdita dell’olfatto ostruendo i canali di circolazione dell’aria, che si infiammano, questo virus a volte causa la perdita dell’olfatto in assenza di altri sintomi nasali“, ha detto Andrew Lane.

Il team di ricercatori ha utilizzato campioni di tessuto prelevati dalla parte posteriore del naso di 23 pazienti in chirurgia per trattare tumori e altre malattie e ha anche studiato biopsie della trachea di sette pazienti. A nessuno dei pazienti nello studio è stato diagnosticato il nuovo coronavirus.

In laboratorio, i ricercatori hanno utilizzato inchiostri fluorescenti nei campioni di tessuto per rilevare e visualizzare la presenza dell’enzima e per confrontare i livelli di presenza in diversi tipi di cellule e parti del naso e del tratto respiratorio superiore.

Gli scienziati hanno scoperto che la più alta concentrazione dell’enzima si trova di gran lunga nell’area della parte posteriore del naso responsabile dell’olfatto. Il livello di concentrazione dell’enzima in queste cellule era da 200 a 700 volte superiore a quello riscontrato in altri tessuti prelevati dal naso o dalla trachea. L’enzima non è stato rilevato nei neuroni olfattivi, le cellule nervose che trasmettono informazioni sugli odori al cervello.

“I risultati suggeriscono che quest’area del naso potrebbe essere la porta di accesso al nuovo coronavirus nel corpo“, ha detto Chen, aggiungendo che questa è un’area del corpo facilmente accessibile per un virus, il che potrebbe spiegare perché è così facile contrarre il Covid-19. “Stiamo ora conducendo ulteriori esperimenti in laboratorio per capire se il virus sta usando queste cellule per entrare e infettare o meno il corpo. In tal caso, possiamo combattere l’infezione con trattamenti antivirali applicati direttamente sul naso”, ha aggiunto Lane.