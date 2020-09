Ecco quali alimenti mangiare per una migliore salute mentale

Uno degli effetti della prolungata pandemia di Covid-19 potrebbe essere una crisi di salute mentale. Sebbene la terapia e i farmaci per lo stress e l’ansia siano spesso necessari, anche gli alimenti che mangi possono avere un ruolo nel tuo benessere. Un sondaggio dell’American Psychiatric Association pubblicato a marzo ha rilevato che il 36% degli americani ritiene che l’esistenza della pandemia COVID-19 stesse avendo un grave impatto sulla loro salute mentale. Le persone erano più preoccupate per le loro finanze, per il rischio per se stesse o per un membro della famiglia di contrarre il virus e per la possibilità di ammalarsi gravemente o morire.

Gli alimenti per la propria salute mentale

La maggior parte dei nutrienti chiave necessari per la salute del cervello e dell’intestino si trovano naturalmente negli alimenti, quindi di solito è meglio scegliere i cibi rispetto agli integratori.Ma gli integratori alimentari possono colmare qualsiasi lacuna nutritiva: basta parlare prima con un professionista della salute. Per i migliori risultati, un nutrizionista può adattare la tua dieta alle tue esigenze di salute mentale individuali. Ci sono tre categorie di alimenti di cui tutti hanno bisogno di più per aiutare a ridurre lo stress e l’ansia.

1. Prebiotici e probiotici

I prebiotici sono componenti non digeribili che si trovano naturalmente nell’intestino che promuovono la crescita di batteri buoni, mentre i probiotici sono i batteri buoni vivi nell’intestino. “Fonti di cibo prebiotico e probiotico sono un’ottima base per iniziare a regolare la tua salute intestinale e quindi la tua salute mentale”, ha detto Naidoo, un esperto di alimentazione.

2. Frutta e verdura

Frutta e verdura contengono preziosi prebiotici, vitamine, minerali e antiossidanti. Ad esempio, il magnesio, presente in avocado, noci e salmone, e vitamina C, presente in broccoli, arance e cavoli, può aiutare a ridurre l’ansia. Frutta e verdura sono anche fonti naturali di fibre, che possono alleviare l’ansia.

3. Spezie

Le spezie sono prive di calorie e saporite e il loro impatto sulla salute del cervello e dell’intestino è spesso trascurato. Una delle migliori combinazioni di spezie è la curcuma con un pizzico di pepe nero, ha detto Naidoo. Il pepe nero attiva il composto della curcumina nella curcuma, che ha benefici antiossidanti e antinfiammatori.