Marte, per Elon Musk i primi coloni del pianeta rosso moriranno

Da molto tempo si sa che Elon Musk, fondatore di SpaceX, vuole provare a colonizzare Marte, creare delle stazioni e successivamente una sorta di città auto-sostenibile. Ma ciò non è affatto facile, e soprattutto privo di rischi. All’inizio di questa settimana, Elon Musk ha detto che ci sono “buone probabilità” che i coloni nelle prime missioni su Marte moriranno. E sebbene sia facile da immaginare, lui e altri stanno lavorando duramente per pianificare e ridurre al minimo il rischio di morte per disagio o incidente. In effetti, l’obiettivo è far sì che le persone muoiano comodamente sul pianeta rosso dopo una lunga vita di lavoro e gioco che, speriamo, assomigli almeno un po’ alla vita sulla Terra.

I rischi della colonizzazione di Marte

Ci sono già importanti questioni strutturali su come gli esseri umani si stabiliranno su Marte. Come faremo a puntare le centinaia di astronavi pianificate da Musk su Marte nei momenti giusti per i viaggi più brevi e sicuri? In che modo un’astronave si trasformerà in qualcosa che atterra in sicurezza sulla superficie del pianeta? In che modo gli astronauti sopravviveranno ragionevolmente a un viaggio di anni in spazi ristretti e ravvicinati dove viene assegnato il massimo volume possibile alle scorte? Per ora, sono tutte domande senza una risposta certa e sicura.

Elon Musk, al recente summit, ha aggiunto che: “Stiamo facendo buoni progressi. La cosa che veramente impedisce ulteriori sviluppi per Starship è il sistema di produzione… Un anno fa non c’era nulla e ora abbiamo invece molta capacità produttiva. Stiamo rapidamente creando più e più astronavi. Faremo centinaia di missioni con i satelliti prima di mettere a bordo delle persone. Voglio enfatizzarlo, è una cosa molto dura e difficile e pericolosa. Non è per i deboli di cuore. Probabilmente morirai [se andrai su Marte]. E sarà dura, continuerà ad essere dura, ma sarà glorioso se alla fine funzionerà”