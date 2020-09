La famosa casa sudcoreana Samsung ha appena svelato un accessorio hi-tech che conquisterà il cuore di molti. Stiamo parlando, ovviamente, di Charger Pad Trio, il tappetino wireless che permette di ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Il prodotto ricorda molto il tanto sfortunato AirPower di Apple. A differenza di questo però, il device della casa sudcoreana arriverà sul mercato.

Samsung è riuscita a dimostrare a tutti di aver vinto dove Apple non è riuscita. Il nuovo tappetino di ricarica wireless presentato dalla casa sfrutta una tecnologia differente da quella impiegata da AirPower e offre meno funzionalità ma, in generale, permette di fare la stessa cosa. Ecco i dettagli a riguardo.

Samsung Charger Pad Trio: ecco come funziona

Il Charger Pad Trio di Samsung viene proposto in un design minimal. Il tappetino è in grado di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente (smartphone, smartwatch e auricolari wireless). A differenza di AirPower, i dispositivi hanno un alloggiamento preciso sul dispositivo e non possono essere piazzati a caso per la ricarica. Samsung assicura un’elevata efficienza e un ricarica super veloce. Il pad viene alimentato tramite cavo USB-C.

Samsung non ha ancora ufficializzato la data di lancio, tuttavia, sembra che manchi davvero poco. Il prezzo dell’accessorio dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 euro. Ricordiamo che gira voce che Apple sia nuovamente al lavoro su un modello di AirPower. Che questa ribalterà nuovamente la situazione con qualche feature innovativa? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.