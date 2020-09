Con la popolazione umana mondiale in continua a crescita, c’è il rischio che l’approvvigionamento alimentare possa un giorno rimanere indietro rispetto alla domanda. Tuttavia non dobbiamo preoccuparci, gli scienziati hanno trovato una nuova fonte di proteine ​​viscida e contorta: i vermi.

Il verme della farina giallo mostra una grande promessa come fonte alternativa di proteine ​​animali, secondo un articolo di ricerca pubblicato sul Journal of Insects as Food and Feed. La popolazione mondiale ha raggiunto i 7,7 miliardi l’anno scorso e si prevede che raggiungerà gli 8,5 miliardi nel 2030, secondo il Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite.

Vermi della farina, usati come cibo per animali e umani

I ricercatori dell’Università di Indianapolis e la società di insetti Beta Hatch Inc. hanno scoperto che i vermi della farina, in passato considerati un parassita, possono essere usati come cibo per animali e esseri umani, e che i loro rifiuti costituiscono un ottimo fertilizzante organico.

“Le popolazioni umane continuano ad aumentare e lo stress sulla produzione di proteine ​​sta aumentando a un ritmo insostenibile, nemmeno considerando il cambiamento climatico“, ha detto in una dichiarazione scritta Christine Picard, professore associato di biologia alla IUPUI che ha guidato la ricerca.

Molti animali mangiano già i vermi della farina, secondo Piccard. E potrebbe non essere molto difficile per più animali, inclusi gli esseri umani, aggiungerli alla loro dieta. Potrebbero anche essere davvero utili nell’industria degli alimenti per animali domestici come fonte proteica alternativa, i polli come gli insetti, e forse un giorno anche gli esseri umani, perché è una fonte alternativa di proteine.

Un buono aiuto per le aziende

I risultati dei ricercatori aiuteranno aziende come Beta Hatch a utilizzare il DNA dei vermi della farina per ottimizzare la loro produzione. Ci sono alcune culture in cui le persone mangiano già i vermi della farina. Ma siamo pronti a provare un hamburger di vermi della farina, o magari una pizza con ananas e vermi della farina? Molte persone non erano entusiaste dell’idea.

Ma altri sembrano aver già sperimentato i vermi della farina come cibo. Uno ha scherzato sul fatto che i vermi della farina siano talmente salutari che ce ne vogliono troppi per saziare.