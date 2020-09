ZTE ha presentato ZTE Axon 20 5G, il primo smartphone al mondo con fotocamera sotto il display, che offre il primo vero display completo del settore. L’Axon 20 5G risulta essere un dispositivo di fascia media, a prescindere la sua caratteristica principale.

L’azienda afferma che la fotocamera da 32 megapixel sotto il display è stata resa possibile grazie all’uso di “materiale ad alta trasparenza che include nuove pellicole organiche e inorganiche” e algoritmi software ottimizzati per compensare l’impatto sulla qualità dell’immagine.

ZTE Axon 20, una nuova generazione di smartphone

“Gli smartphone saranno la nostra principale area di innovazione di prodotto. Nel frattempo, ci impegneremo anche a sviluppare prodotti mobili a banda larga per uso personale e domestico, dispositivi portabili intelligenti e ulteriori nuovi prodotti che permettano una vita smart perfettamente connessa agli scenari 5G”, ha detto il presidente della ZTE.

In qualità di leader mondiale nella produzione di terminali intelligenti, si è impegnata a rivoluzionare le tecnologie delle telecamere sotto il display in virtù delle cinque tecnologie fondamentali, tra cui materiali speciali, chip a doppio controllo, circuiti driver unici, la speciale matrice di pixel e l’algoritmo di autodiagnosi interno, ha superato numerose sfide tecniche durante la ricerca e lo sviluppo.

Sono stati impiegati un chip integrato indipendente a doppio controllo e circuiti driver integrati, per consentire la sincronizzazione dei colori tra la telecamera frontale e il display convenzionale. Con un design unico del circuito di pilotaggio e i componenti di miniaturizzazione di precisione sono stati utilizzati per evitare l’interferenza e limitare l’impatto sulla telecamera anteriore.

ZTE, ha inoltre creato una speciale matrice in grado di ottimizzare i pixel e migliorare la coerenza del display, creando così una trasmissione più naturale. In aggiunta, l’algoritmo di selfie della fotocamera frontale, ha ottimizzato le prestazioni della fotocamera in diverse condizioni di luminosità e ha supportato la regolazione automatica della gamma dinamica, con un grande miglioramento della nitidezza della foto e del contrasto dell’immagine.

Esperienze utente rivoluzionarie con un vero e proprio display completo

Ha sfruttato le tecnologie aggiuntive sotto il display, compresi i sensori di luce ambientale, di suono e di impronte digitali, per ottenere un vero e proprio schermo intero senza fori. L’innovativo sensore della luce è in grado di regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luminosità dell’ambiente, consentendo di vedere chiaramente il display in qualsiasi momento.

Questo nuovo dispositivo è un’altra pietra miliare nell’esplorazione del vero smartphone con display completo. È dotato di un display OLED da 6,92 pollici e supporta una profondità di colore a 10 bit e una copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3, facendo sì che le prestazioni del display raggiungano gli standard del cinema digitale a colori.

Il design viene prima di tutto

Con uno spessore di soli 7,98 mm e il design ultrasottile delle linee a doppia spalla, ZTE Axon 20 5G ha ereditato lo stile elegante dei suoi predecessori. Il vetro curvo 3D sul retro contiene dieci strati di pile strutturali, che sono stati accuratamente lavorati con 36 diversi processi per creare una texture unica e splendida. È disponibile in quattro colori vivaci, tra cui blu, nero, viola e arancione.

Inoltre, ZTE ha collaborato con il noto illustratore britannico, Sam Falconer, per creare un pacchetto esclusivo per l’Axon 20 5G. Il progetto mira a incoraggiare i giovani a esplorare maggiori opportunità delle attuali tecnologie, rappresentando artisticamente il grande contributo dato all’umanità da quattro noti scienziati.

È dotato della tecnologia delle antenne potenziata per garantire un’esperienza 5G ultraveloce sempre e ovunque. La Super Antenna 2.0 è un’antenna PDS all’avanguardia con un design integrato a 360 gradi surround e una tecnologia intelligente di sintonizzazione a circuito chiuso, che può migliorare la stabilità della connessione di rete e la velocità di download.

Inoltre, dodici diverse antenne sono integrate nella superficie esterna del telaio centrale, permettendo così una ricezione del segnale più sensibile e una più rapida ricerca di rete. È dotato di una telecamera principale super HD da 64MP che supporta video ad alta risoluzione 4K a 60 fps, scene super notturne, elevata qualità video e video HDR in tempo reale in condizioni di illuminazione multiple. Gli obiettivi principali e il grandangolo supportano la stabilizzazione dell’immagine, che aiuta a girare video di qualità superiore.

Il software della telecamera dispone di sei modelli intelligenti per produrre video stilizzati, che possono abbinare in modo intelligente diversi stili musicali con speciali effetti di trasformazione. L’esclusiva modalità di registrazione a schermo intero, può supportare il portrait Bokeh e il portrait beauty, fornendo un’ulteriore personalizzazione del video. Sarà disponibile in Cina per il pre-ordine a partire dal 1° settembre 2020 e avrà un costo che partirà da 2.198 RMB.