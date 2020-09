Android, cancellate queste app che rubano il credito automaticamente!

Android è il sistema operativo per dispositivi mobili più diffuso al mondo, presente ormai su tutti i device ad eccezione di quelli della Apple. Ciò è dovuto alle ottime funzionalità e comodità d’uso del device, oltre alle periodiche patch di sicurezza rilasciate. Nonostante quest’ultimo aspetto, i malintenzionati trovano sempre vie di accesso per rubare soldi o dati sensibili.

Il fastidiosamente persistente scamware Joker è stato trovato in sei applicazioni all’inizio di questa settimana. Tutti e sei sono state annullate dal Google Play Store, ma potresti voler controllare il tuo telefono per vedere se ne hai installata qualcuno. Questo perché le app potrebbero tentare di aumentare la bolletta telefonica con addebiti fraudolenti per SMS premium.

Le applicazioni su Android infette

La società di sicurezza franco-americana Pradeo, che ha scoperto il problema, ha un elenco delle app incriminate, oltre ai loro nomi di pacchetto univoci poiché molte app potrebbero avere nomi identici o simili.

Le applicazioni in questione su Play Store sono:

Comodo Scanner 2 (com.convenient.scanner.tb): più di 100.000 installazioni

Emoji Wallpaper (tw.hdwallpaperthemes.emoji.wallpaper) – più di 10.000 installazioni

Fingertip GameBox (com.theone.finger.games): più di 1.000 installazioni

Push Message-Texting & SMS (sms.pushmessage.messaging) – più di 10.000 installazioni

Safety AppLock (applock.safety.protect.apps): più di 10.000 installazioni

Scanner documenti separato (sk.pdf.separatedoc.scanner): più di 50.000 installazioni

Google si riserva il diritto di disabilitare o addirittura rimuovere le app Android dai telefoni degli utenti se esse risultano dannose, ma non è chiaro se Google lo abbia fatto in questo caso. Gli utenti potrebbero visualizzare notifiche che indicano che alcune app sui loro telefoni devono essere eliminate manualmente. In ogni caso, esiste una soluzione semplice per evitare infezioni, abusi e addebiti fraudolenti di SMS premium: installa ed esegui una delle migliori app antivirus Android.