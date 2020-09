Lo studio di un tipo di meteorite supporta coloro che pensano che l’acqua della Terra fosse presente sin dalla sua formazione o in prossimità di essa, anzichè arrivare successivamente dal Sistema Solare esterno.

Un team di scienziati ha studiato la composizione chimica di 13 condriti entstite, un tipo di meteorite costituito da materiale nel Sistema Solare interno, simile a quanto probabilmente troveremo nella composizione iniziale della Terra.

Nello studio, pubblicato il 28 agosto sulla rivista scientifica Science, i ricercatori hanno riferito che queste condriti hanno abbastanza idrogeno per convertire 0,08-0,54 del loro peso in acqua.

Poiché sappiamo che c’era abbastanza ossigeno sulla Terra primitiva, questo suggerisce che era possibile fosse presente anche l’acqua. Sebbene le percentuali possano sembrare piccole, i calcoli degli autori mostrano che la Terra primitiva avrebbe potuto avere abbastanza acqua per riempire tre volte gli attuali bacini oceanici.

“L’idrogeno contenente materiale era presente nel sistema solare interno al momento della formazione del pianeta roccioso, anche se le temperature erano molto alto in modo che l’acqua condensata“, ha dichiarato Laurette Piani, ricercatore presso il Centre de Recherches Petrographiques et Geochimiques (CRPG), in Francia.

Dato lo sforzo richiesto per trovare e studiare i meteoriti, potremmo aspettarci che la composizione dell’idrogeno delle condriti entstite fosse già stata osservata molto tempo fa. Tuttavia, questi rappresentano solo il 2% dei meteoriti conosciuti, quindi le opportunità di studiarli sono scarsi.

E, anche quelli che esistono hanno spesso sperimentato interazioni che li rendono indicatori meno affidabili della composizione originale della Terra. Le condriti carboniose sono molto più comuni, ma hanno proporzioni isotopiche meno simili a quelle sulla Terra e si ritiene che si siano formate oltre Giove.

Quando l’acqua è stata precedentemente osservata nelle condriti entstite, è stata attribuita alle interazioni con l’atmosfera terrestre, una spiegazione che questo nuovo studio rifiuta sulla base dell’analisi isotopica.

“Se le condriti entstite fossero effettivamente gli elementi costitutivi del nostro pianeta – come fortemente suggerito dalle loro composizioni isotopiche simili – questo risultato suggerisce che questi tipi di condriti fornissero abbastanza acqua per la Terra per spiegare l’origine dell’acqua sul nostro pianeta, il che è incredibile“, ha detto il coautore dello studio Lionel Vacher dell’Università di Washington negli Stati Uniti.