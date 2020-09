Aria di novità in casa WhatsApp. Nelle scorse ore, l’azienda di Mark Zuckerberg ha rilasciato una nuova beta del social per dispositivi Android. Stiamo parlando della versione 2.20.299.8. Tra le novità introdotte, anche la tanto chiacchierata modalità Vacanza. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, pare che l’azienda di WhatsApp abbia avuto un ripensamento in merito alla modalità Vacanza. Questa, sarebbe dovuta arrivare nel social qualche mese fa ma diversi imprevisti hanno spinto il tutto nel dimenticatoio. Poche ore fa, la conferma del ritorno. La modalità Vacanza sarà finalmente disponibile per tutti a breve. Ecco in cosa consiste.

WhatsApp: modalità Vacanza, cosa è?

Sono oramai mesi che si parla della modalità Vacanza all’interno di Whatsapp. Questa, altro non è che una funzione che permette di gestire al meglio le nostre chat archiviate. Grazie ad un nuovo pulsante, infatti, sarà possibile silenziare le notifiche di tutte le chat inattive da più di 6 mesi. Al momento, la beta non permette di cambiare il termine di 6 mesi, tuttavia, si suppone che la versione definitiva permetterà di modificarlo a proprio piacimento. La modalità Vacanza non è l’unica novità della beta, arrivano in campo anche le cosiddette “Media Guidelines”. Stiamo parlando di una serie di linee guida che aiuteranno gli utenti ad aggiungere annotazioni alle immagini condivise.

Ricordiamo che le due feature appena citate non risultano essere disponibili al pubblico. Si tratta di due funzioni ancora in fase di sviluppo. La versione definitiva dell’aggiornamento arriverà nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.