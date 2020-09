Nonostante i ritardi con la produzione dei suoi dispositivi, la casa della mela morsicata, Apple, non si arresta un secondo. Arrivano direttamente dalla Cina informazioni in merito al debutto di ben 3 nuovi prodotti, due Apple Watch e un paio di AirPods. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, uno dei più importanti fornitori della mela morsicata, ASE Technology, ha avviato la produzione dei chip per tre nuovi prodotti del colosso di Cupertino. A confermare la notizia, il noto DigiTimes. Quali saranno le caratteristiche dei nuovi device e quando arriveranno sul mercato? Cerchiamo di capirlo insieme.

Apple: quest’anno arriveranno due nuovi Apple Watch?

Stando a quanto riportato, i chip in produzione apparterrebbero a due modelli di smartwatch e ad un innovativo modello di AirPods. Stando agli Apple Watch, Cupertino dovrebbe lanciarne due quest’anno. Uno, ovviamente, sarà il Series 6 con design uguale al Series 5 ma con nuovi sensori e batteria più duratura. L’altro, invece, dovrebbe essere un modello economico che andrà a sostituire la Series 3 come entry level. Per quanto riguarda gli AirPods, invece, si parla della terza generazione con tecnologia system-in-package. Tale tecnologia consentirà di inserire più componenti in uno spazio più piccolo.

Gli Apple Watch, sia la Series 6 che il modello economico, dovrebbero debuttare entro la fine dell’anno (presentazione ad ottobre). Per gli AirPods, invece, bisognerà aspettare i primi mesi del 2021. Ricordiamo che questi non sono gli unici prodotti Apple in arrivo nei prossimi mesi. Si parla, infatti, anche di nuovi iPad, MacBook e, ovviamente, iPhone. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.