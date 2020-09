Un’altra conseguenza inaspettata e grave del Covid-19 è stata riscontrata nei migliori giocatori di football colpiti dal virus; lesioni cardiache persistenti. Oltre ad essere rilevata nei giocatori, ne hanno riportato la presenza molti pazienti ospedalizzati.

Le cifre confuse e ancora da definire hanno acceso i riflettori su questo grave aspetto, ma non hanno sorpreso gli epidemiologi, come Mitchell Elkind della Columbia University, che ha detto a BuzzFeed News che oltre il 30% dei pazienti COVID-19 ospedalizzati sembrano avere sintomi di lesioni cardiache, inclusa la miocardite, un’infiammazione del muscolo cardiaco causata da virus.

Covid-19, lesioni cardiache riscontrate nei pazienti che hanno contratto il virus

“Alcune di queste conseguenze a lungo termine di un’infezione da coronavirus stanno venendo a galla solo ora perché è passato abbastanza tempo per vederle“, ha detto Elkind, in particolare tra i pazienti che soffrono ancora di tutti i tipi di lesioni durature a causa della pandemia.

Con più di 6,1 milioni di casi e quasi 187.000 decessi sono stati registrati negli Stati Uniti, lasciando molti pazienti guariti con lesioni a lungo termine con una risoluzione sconosciuta, perché la malattia è in circolazione da meno di un anno. Inizialmente visto come una malattia respiratoria, Covid-19 colpisce anche il cuore, i reni e il cervello, oltre a causare coaguli di sangue e una serie sconcertante di altri sintomi a lungo termine in alcuni pazienti.

Questa nuova conseguenza è diversa dalla miocardite

“Sembra che l’infiammazione del cuore da Covid-19 sia diversa dalla miocardite classica”, che causa un battito cardiaco irregolare e mancanza di respiro. È troppo presto per dire se è un bene o un male per i pazienti.

Altri virus, inclusi alcuni influenze, causano infiammazioni cardiache, osservate dall’1% al 5% dei pazienti, ha detto Elkind, ma l’incidenza di Covid-19 sembra significativamente più alta, forse dal 10% al 15% anche nei pazienti senza sintomi principali.

“Questa è una malattia grave e mortale che non si limita a uccidere le persone, ma lascia gli altri con potenziali conseguenze a lungo termine con cui potrebbero dover convivere per molto tempo“, ha detto. Si consiglia sempre di rispettare le misure del distanziamento sociale e di usare mascherine e guanti per una maggiore protezione.