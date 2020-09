Quest’anno si verificherà un evento molto particolare e suggestivo, per la prima volta dopo parecchi anni ci sarà la luna piena ad Halloween. La luna piena cade ad Halloween solo una volta ogni 19 anni. Non solo, ma questo plenilunio di fine ottobre coinciderà anche con la Luna Blu.

La Luna Blu del Cacciatore

Una luna dunque davvero particolare quella di Halloween, che si vede rubare anche il nome assegnato dai nativi americani al plenilunio del mese di ottobre. Gli Algonchini erano infatti soliti chiamare la luna di ottobre come luna del raccolto, ma ad ottobre ci saranno ben due lune piene e la luna del raccolto sarà quella del 1° ottobre. Ad ottobre avremo dunque un plenilunio il 1° giorno del mese ed uno l’ultimo giorno del mese e quest’ultimo prenderà dunque il nome di luna del cacciatore.

Le diverse tipologie: stagionale e mensile, nel 2048 le avremo entrambe

Il nome Luna Blu non ha nulla a che fare con il colore della Luna. Ogni due o tre anni abbiamo 13 lune piene in un anno, in questo modo è probabile che si verifichino due lune piene in un dato mese e la seconda luna piena dello stesso mese viene tradizionalmente chiamata luna blu.

Un’altra definizione è quella stilata nel 1528 che la indica come la terza luna piena di un quartetto di pleniluni che si verifica all’interno della stessa stagione, come è accaduto nella primavera del 2019.

Molto più raro è invece il verificarsi di entrambe le tipologie di luna blu, mensile e stagionale, nello stesso anno. Per poter assistere infatti al verificarsi di questo evento, dovremo attendere sino al 2048, in cui avremo una luna blu mensile a Gennaio ed una stagionale ad Agosto.

Immagini: Foto di Okan Caliskan da Pixabay