Il noto operatore virtuale di WindTre, Very Mobile, ha appena messo in campo una nuova tariffa che, oltre ad essere molto vantaggiosa, permette di testare le nuove eSIM. Ricordiamo che ad oggi nessun altro operatore virtuale permette l’utilizzo di queste SIM. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Proprio come ha fatto WindTre qualche mese fa, anche Very Mobile si accinge ad offrire le SIM virtuali ai propri utenti. Per chi non sapesse di cosa parliamo, le eSIM sono SIM virtuali che permettono di svolgere tutte le funzioni delle classiche SIM senza il bisogno di un supporto fisico. Per utilizzarle, ovviamente, è necessario un dispositivo che sia compatibile con tale tecnologia. Ecco in cosa consiste la promo Very Mobile che ci permette di provarle.

Very Mobile: provare le eSIM ad un prezzo davvero incredibile

La promo che Very Mobile ha deciso di lanciare per il test delle eSIM risulta essere molto conveniente. Questa offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e 30 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il costo mensile da sostenere è di soli 4,99 euro al mese. Possono attivare la tariffa, tutti i nuovi nuovi clienti che attivano una nuova numerazione. La promo è disponibile anche per coloro che vogliono utilizzare una SIM fisica.

L’attivazione della promo può essere effettuata online, il costo da sostenere è di 9,99 euro, di cui 5,00 euro per l’attivazione e 4,99 euro per il primo mese di tariffa. Nonostante la tariffa sia ancora disponibile online, pare che in queste ore, l’azienda abbia momentaneamente cessato l’invio delle e-SIM tramite mail. Vi terremo aggiornati non appena il servizio tornerà disponibile.