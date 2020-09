Amazon Halo, una fitness band che misura il grasso dalla fotocamera

Negli ultimi anni il settore della salute e del fitness ha avuto una crescita esponenziale, come dimostrato dalle tantissime vendite di fitness tracker e smartwatch con funzioni di salute e per sportivi. Amazon è recentemente entrata in questo mondo con Halo, un servizio in abbonamento ed una banda fitness di accompagnamento che sblocca una serie di metriche sulla salute, tra cui attività, sonno, grasso corporeo e analisi del tono della voce. Scopriamo qualcosa in più su Amazon Halo.

Il nuovo Amazon Halo

Il cinturino stesso assomiglia molto a un tracker Fitbit senza schermo, ma con alcuni elementi diversi: ha il rilevamento della temperatura ed un microfono che scansiona continuamente la voce di chi lo indossa per determinare il tono emotivo. La parte di iscrizione inizierà a $65 per i primi sei mesi e poi $ 3,99 al mese dopo. L’abbonamento ad Halo include la fascia fitness di base che ha un pulsante, nessuno schermo e tiene traccia della frequenza cardiaca, dei passi e della temperatura. La mancanza di schermo significa che dovrai fare affidamento sull’app mobile per vedere tutti i tuoi dati, ma fa molto di più che contare i tuoi passi e registrare il tuo peso.

Ma il peso può variare giornalmente in base a fattori quali umidità, farmaci, ciclo mestruale e malattie. Inoltre il muscolo è più denso del grasso e una bilancia non può dire la differenza tra i due. Potresti letteralmente sforzarti di costruire muscoli e bruciare grassi, e non vedere i numeri sulla scala scendere. Piuttosto che fare affidamento sul peso, Halo si concentra sulla percentuale di grasso corporeo, che è meno volatile e richiede molto più tempo e lavoro per cambiare.

Il gold standard nel mondo medico per l’analisi della composizione corporea è una scansione DEXA (assorbimetria a doppia energia), che può costare fino a $ 100 in un laboratorio. L’app Halo fa tutto usando la fotocamera del tuo smartphone. Una volta scattate le foto, l’app elimina automaticamente tutto il resto in background, calcola la percentuale di grasso corporeo in base agli indicatori del corpo e quindi crea un modello 3D del tuo corpo.