La nota casa di Mark Zuckerberg continua il lavoro verso l’unificazione dei suoi social. Nelle scorse ore, questa ha deciso di portare in campo una feature che permette di pubblicare automaticamente le store di Instagram su Facebook. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che Facebook propone feature in continuità con gli altri social dell’azienda. Da ora in poi, pubblicare le famose storie sarà decisamente più immediato. Grande ad una nuova impostazione, infatti, si potrà decidere se visualizzarle solamente su Instagram o se farle apparire automaticamente anche nel feed di Facebook. Ecco come funziona il tutto.

Facebook: arrivano le storie multipiattaforma

L’ interessante feature è stata introdotta nel social senza nessun particolare avviso. A notarla, infatti, sono stati gli utenti stessi. Ciò che sembra essere certo è che questa si trova attualmente solo in fase di test. Non tutti, infatti, la vedono comparire. Capire se una storia proviene da Instagram o da Facebook risulta essere molto semplice. Quelle del primo verranno evidenziate con una cerchietto arancio mentre quelle scattate direttamente con Facebook manterranno il classico cerchietto blu.

Come già anticipato, la feature risulta essere del tutto automatica. Una volta selezionata la nuova impostazione, infatti, tutte le storie pubblicare su Instagram appariranno anche sull’account Facebook secondo la metodologia appena indicata. Ovviamente, per funzionare, i due account dovranno essere collegati tra di loro. Come accennato, la funzione risulta essere attualmente in fase di test per un numero ristretto di utenti. Se tutto andrà secondo i piani, dovremmo vederla arrivare per tutti nelle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.