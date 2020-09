In questa settimana il sud del Giappone è stato colpito da due tifoni che hanno lasciato forti raffiche di venti e piogge abbondanti. Mentre si dirigeva verso nord in un’area vulnerabile alle inondazioni e frane, il tifone ha scoperchiato i tetti delle case lasciando le abitazioni senza corrente elettrica.

I funzionari meteorologici hanno avvertito che la pioggia da quella che potrebbe essere una tempesta record sarebbe stata violenta. Sono stati emessi avvertimenti con giorni di anticipo affinché le persone fossero pronte a rifugiarsi e fare scorta di cibo e acqua.

Giappone, il tifone porta forti piogge e venti a sud del paese

Diversi fiumi sull’isola principale sud-occidentale di Kyushu sono a rischio di trabocco, hanno detto i funzionari. L’emittente pubblica NHK TV ha detto che sono stati emessi avvisi di evacuazione per oltre 50.000 persone a Okinawa e Kyushu, comprese le prefetture di Kagoshima e Nagasaki.

I filmati dei notiziari hanno mostrato le persone a Kyushu che iniziano a radunarsi nelle palestre, prima che i venti prendano slancio la sera. Il distanziamento sociale sarà comunque in atto per difendersi dalla pandemia di coronavirus, hanno detto i funzionari. Il tifone stava accumulando venti sostenuti fino a 162 chilometri all’ora dopo aver colpito Okinawa e l’isola meridionale di Kyushu di Amami Oshima domenica.

Allarmi per forti venti, onde, alte maree, piogge e fulmini sono stati emessi per Amami Oshima insieme agli ordini di evacuazione. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti a Okinawa, sede di oltre la metà dei circa 50.000 soldati statunitensi con sede in Giappone in base a un trattato bilaterale.

Secondo l’agenzia meteorologica, Haishen non era solo potente, equivalente a un uragano di categoria 2, ma anche di vasta portata. Il percorso previsto di Haishen prevede che raggiungerà la penisola coreana più avanti nella settimana. Il corso di Haishen è simile al tifone Maysak, che la settimana precedente ha colpito il Giappone meridionale, ferendo dozzine di persone e tagliando l’elettricità a migliaia di case.

Una nave mercantile che trasportava 43 membri dell’equipaggio e 5.800 mucche dalla Nuova Zelanda si è capovolta al largo delle coste del Giappone. Due persone sono state salvate e un corpo è stato recuperato. La ricerca è stata interrotta a causa di Haishen.