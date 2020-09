Secondo quanto riferito da alcuni rumors sul web, alcuni possessori di Samsung Galaxy s8 e Note 8, hanno riscontrato alcuni problemi di localizzazione GPS sui propri dispositivi. Il problema principale sembrerebbe essere che alcune app di navigazione non tengano il GPS coerente.

Gli utenti ritengono che il problema sia iniziato a seguito di un aggiornamento implementato all’inizio di quest’anno, ma è difficile individuare la causa principale. In ogni caso, il volume di reclami riscontrati suggerisce che i proprietari di Galaxy S8 e Galaxy Note 8 hanno affrontato questo problema da mesi.

Samsung, riscontrati problemi di localizzazione GPS

L’app di navigazione scelta dall’utente, per esempio Google Maps, non è in grado di tracciare la posizione del telefono, anche se è in giro con un veicolo in movimento e l’app di navigazione sul kit per auto funziona bene. Possiamo immaginare quanto possa essere frustrante per le persone che cercano di utilizzare la navigazione per viaggiare da qualche parte.

Non sembra che Samsung abbia ancora riconosciuto e implementato un aggiornamento per risolvere il problema, poiché gli utenti si stanno ancora lamentando del problema. In ogni caso, ci sono molti Galaxy S8 e Galaxy Note 8 che hanno problemi di localizzazione GPS e vogliono una soluzione. Per lo meno, si spera che Samsung riconosca che qualcosa sta succedendo.