Stephen Hawking, all’interno della sua turbolenta vita sentimentale

Sebbene la sua condizione salutare ben conosciuta da tutti, Stephen Hawking ha avuto una vita amorosa incredibilmente complicata e complessa che ha coinvolto affari e accuse di imbrogli e abusi. Un nuovo libro del vecchio amico di Hawking Leonard Mlodinow rivela i dettagli dei matrimoni e delle vicende di come il fisico, che comunicava tramite un computer, chiedeva di essere al centro dell’attenzione, eclissando quasi tutti nella sua vita.

La vita amorosa di Stephen Hawking

Stephen Hawking è stato sposato per la prima volta con Jane Wilde negli anni ’60, quando entrambi avevano poco più di 20 anni e quando mostrava per la prima volta segni di SLA. Ma la loro vita sessuale mancava. “La condizione [di Hawking] significava che Stephen era sempre stato un partner sessuale completamente passivo oltre che fragile”, ha scritto Mlodinow nel suo nuovo libro.“Nel corso del tempo, la sua fragilità ha fatto sì che Jane temesse che l’attività sessuale potesse ucciderlo … Fare l’amore con lui è diventata un’esperienza spaventosa e vuota. Anche il pensiero di fare sesso con lui sembrava innaturale e il suo desiderio per lui svanì. Aveva i bisogni di un bambino e il “corpo di una vittima dell’olocausto”, ha detto.”

Jane sarebbe diventata più una badante nei successivi tre decenni: “alla fine lo nutrirà, lo vestirà, lo laverà e si siederà con lui durante le sue numerose visite in ospedale e le sue esperienze di pre-morte”.

I due rimasero sposati fino al 1985 quando, dopo una tracheotomia, Hawking si innamorò della sua infermiera, Elaine Mason. “Forse una delle ragioni per cui si sono uniti era che lei aveva lo sfarzo che avrebbe mostrato se avesse avuto l’uso del suo corpo”, scrive Mlodinow. “Da parte sua, Elaine non è stata scoraggiata dalle condizioni fisiche di Stephen. Al contrario: lei ne era attratta.” Elaine viaggiava con Hawking ogni volta che faceva discorsi all’estero e, secondo il libro, “amava la sua forza“. Lei lo parlava e lo ascoltava con pazienza, riconoscendo il tempo e l’energia che spendeva per comunicare con lei, e iniziò a confidarsi con lui.

Dopo la morte di Hawking, Elaine ha detto all’autore: “Stephen era come un attore. Doveva essere il centro dell’attenzione, il centro dell’universo. Lo adorava. Gli dava energia. Amava le persone, aveva una vita molto dura ma era un uomo incredibilmente coraggioso. Non si è mai, mai lamentato, mai, ma aveva bisogno di essere al centro dell’attenzione. E, sì, probabilmente me ne sono risentito. Non sempre, ma quando ero stanco o uno degli assistenti stava flirtando con lui, o qualunque cosa fosse. Ma sarebbe temporaneo. Il risentimento sarebbe passato. In fondo, era il mio unico amore”.