Solitamente settembre è il mese delle novità per la casa della mela morsicata, Apple. Quest’anno, però, a causa dell’emergenza Covid-19 è tutto ancora incerto. Se gli iPhone non arriveranno prima di ottobre, lo stesso non si può dire per Apple Watch e iPad Air di nuova generazione. Un annuncio ufficiale del loro lancio potrebbe arrivare entro questa sera!

Ebbene sì, sembra che sia solo questione di ore prima di vedere i nuovi Apple Watch e iPad Air svelati ufficialmente. Diverse fonti importanti hanno confermato che l’azienda di Cupertino rilascerà oggi, 8 settembre, un comunicato stampa con tutte le informazioni sui nuovi device. Sarà davvero così?

Apple: in attesa della verità sui nuovi prodotti

Si parla dei nuovi iPad Air e Apple Watch da oramai molto tempo. Stando alle ultime indiscrezioni a riguardo, Apple Watch Series 6 manterrà lo stesso design della Series 5. Le novità dovrebbero concentrarsi su nuovi sensori, migliore autonomia e migliori prestazioni. Per quanto riguarda gli iPad Air, invece, il cambiamento risulterà essere più radicale. Il modello atteso avrà un design molto simile a quello di iPad Pro 2020, display da 10.8 pollici e sensore di riconoscimento delle impronte digitali integrato nel tasto di accensione.

Al momento, il colosso di Cupertino non ha ancora proferito parola a riguardo. Ricordiamo che, solitamente, l’azienda rilascia i comunicati stampa di presentazione dei nuovi prodotti in serata. Di conseguenza, tutto è ancora possibile. Sarà questo il primo anno in cui Apple decide di lanciare un nuovo smartwatch separatamente da iPhone? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.