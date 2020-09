Indossare una mascherina per quasi tutta la giornata può essere estremamente fastidioso e frustante. Soprattutto per chi porta gli occhiali, i quali, attraverso il proprio il respiro, si appannano in continuazione.

Oltre quest’ultimi, anche quelle persone ansiose di poter respirare correttamente o che indossano maschere per lunghi periodi di tempo affrontano sfide particolari. Ma gli operatori sanitari, che hanno utilizzato a lungo le maschere per il viso come parte del loro lavoro quotidiano, hanno sviluppato una serie di soluzioni utili.

Covid-19, come evitare l’appannaggio degli occhiali con la mascherina

Per le persone con gli occhiali, indossare una maschera può causare l’ appannamento delle lenti , riducendo la vista. Mentre espiriamo, il nostro respiro caldo esce dalla parte superiore della maschera. Quando colpisce la lente più fredda, si raffredda, formando condensa o appannamento.

Dover continuare a togliersi gli occhiali per pulirli e rimetterli di nuovo, è un rischio di infezione. Quindi prevenire o ridurre al minimo l’appannamento è la chiave. Ecco alcuni suggerimenti:

Acqua e sapone: laviamo gli occhiali con acqua e sapone, quindi asciugiamoli con un panno in microfibra. Questo tipo di tessuto viene solitamente fornito gratuitamente con ogni paio di occhiali. Possiamo acquistare panni in microfibra economici dalla maggior parte degli optometristi. I tessuti del viso possono lasciare lanugine, che attirano l’umidità sulle lenti. Il sapone riduce la tensione superficiale, impedendo alla nebbia di attaccarsi alle lenti. Schiuma da barba : applicare un sottile strato di crema da barba all’interno degli occhiali, quindi rimuoverlo delicatamente. La crema da barba residua proteggerà le lenti dall’appannamento. Spray antiappannante: è possibile utilizzare uno spray antiappannante commerciale che si asciuga in modo trasparente. Ma assicururiamoci che sia compatibile con il nostro tipo di obiettivo o con i rivestimenti esistenti sull’obiettivo. Possiamo acquistare spray antiappannante online o dal nostro oculista di fiducia. Chiudere lo spazio sulle maschere chirurgiche: modellare il ponte nasale nella parte superiore della maschera chirurgica sul viso per ridurre lo spazio che consente all’aria calda e umida di raggiungere gli occhiali. Twist cravatte e scovolini: se creiamo la nostra maschera di stoffa, aggiungiamo un laccio o uno scovolino alla cucitura superiore della tua maschera fatta in casa e modellalo sul tuo naso per lo stesso effetto. Nastro adesivo: alcuni professionisti della salute applicano una striscia di nastro appositamente progettata per l’uso sulla pelle sul bordo superiore della maschera per chiudere lo spazio. Possiamo acquistare un rotolo online o in farmacia. Tessuto umido: inumidire leggermente un fazzoletto, piegarlo e posizionarlo sotto il bordo superiore della maschera fa anche il trucco. Calza di nylon: Il dipartimento della salute di Victoria dice che possiamo anche ottenere una vestibilità aderente sulle guance e sul ponte del naso indossando uno strato di calza di nylon su una maschera per il viso.

Indossare la mascherina ci rende ansiosi

Indossare una maschera può farci sentire ansiosi o potremmo avere difficoltà a respirare normalmente, soprattutto se non abbiamo mai indossato una maschera. Fortunatamente, l’ Organizzazione mondiale della sanità e altri affermano che non ci sono prove che una maschera facciale possa causare un calo dell’ossigeno nel sangue o un aumento dei livelli di anidride carbonica nel sangue per le normali attività quotidiane.

Se ti senti ansioso di indossare una maschera, ecco alcuni suggerimenti:

Esercitiamoci a casa: prendiamoci qualche minuto prima di uscire di casa per abituarci alla sensazione di indossare una maschera. Rallentiamo la respirazione, respiriamo dolcemente, inspirando ed espirando più lentamente e più a lungo concentrandoci sul fatto che l’aria sta arrivando ai polmoni e poi fuori di nuovo in sicurezza. Proviamo un’altra maschera: se sentiamo ancora difficoltà a respirare, proviamo una maschera diversa, usiamo un modello disponibile in commercio o utilizziamo materiali diversi nel progetto di maschere domestiche.

Fermare il fastidio alle orecchie

Dopo aver indossato una maschera facciale per diverse ore, potremmo notare fastidio intorno alle orecchie poiché i cappi possono irritare la pelle. Ecco cosa possiamo fare:

Indossare un cerchietto con bottoni: una soluzione è indossare un cerchietto con due bottoni cuciti sopra. Cuciamo i bottoni in modo che si trovino dietro le orecchie. Invece di avvolgere la maschera intorno alle orecchie, avvolgiamola invece intorno ai pulsanti. Questo allevia la pressione dalla pelle, aumenta il comfort e ci aiuta a mantenere la maschera più a lungo. una graffetta: apriamo due graffette e avvolgiamole attorno a una fascia, posizionandole di nuovo dietro le orecchie. Lasciamo una graffetta a sufficienza esposta per agganciare i passanti, quindi premere verso il basso per fissare i passanti in posizione.

Potrebbero essere necessari alcuni tentativi per abituarsi a indossare una maschera. Ma con un po ‘di tentativi ed errori, i nostri occhiali dovrebbero rimanere privi di appannamento, le nostre orecchie comode e l’ansia di indossare una maschera dovrebbe ridursi.

Indossare una maschera in pubblico è un’altra cosa che possiamo fare per aiutare a mantenere noi stessi e la comunità al sicuro, insieme alle distanze sociali e all’igiene delle mani.