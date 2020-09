Gli anticorpi non sempre rilevano solo ciò per cui sono sfruttati

Gli anticorpi non sempre rilevano ciò per cui sono designati, ma possono legarsi anche ad altre proteine e ciò provoca molta incertezza

Gli anticorpi commerciali sono comuni nei laboratori di biologia. I ricercatori usano queste proteine ​​giganti a forma di Y per rilevare molecole specifiche in cellule, tessuti e provette. Ma a volte le proteine ​​rilevano anche altre molecole, o addirittura invece. Quando ciò accade, la confusione regna sovrana in questi test. Considera il gene CR9ORF72. È spesso mutato nelle persone con malattie neurodegenerative e sclerosi laterale amiotrofica. Ma ciò che effettivamente fa è stato difficile da definire, in parte perché le posizioni ampiamente variabili della proteina nella cellula offrono più confusione che chiarezza. Ma perché ciò?

Gli anticorpi ed il loro aspetto controverso

Peter McPherson, neuroscienziato della McGill University di Montreal, in Canada, sospetta che le molteplici posizioni derivino da quella che è spesso vista come una decisione banale per la rilevazione della proteina: la scelta dell’anticorpo. Gli anticorpi agiscono legandosi a parti specifiche di una proteina, in base alla forma della proteina e alle proprietà chimiche, ma un anticorpo prodotto per legarsi a una proteina può spesso legarsi a un’altra, e talvolta con una migliore affinità.

Ciò è confermato dal lavoro della McPherson. Lui e il suo team hanno acquistato 16 anticorpi commercializzati per rilevare CR9ORF72. Quindi hanno preso una linea cellulare che produce la proteina a livelli elevati e hanno utilizzato lo strumento di modifica del genoma CRISPR-Cas9 per creare una linea in cui CR9ORF72 è stato eliminato, in modo che la proteina non fosse presente. Hanno quindi valutato come si comportano gli anticorpi nelle due linee in una serie di test comuni e hanno scoperto che l’anticorpo che era stato utilizzato nella maggior parte delle pubblicazioni (e citato più spesso) trovava la proteina anche quando non c’era.

Altri hanno riportato esperienze comparabili. Cecilia Williams, una ricercatrice sul cancro presso il KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma, ha testato 13 anticorpi per cercare di districare dati contrastanti sul recettore per gli estrogeni β, una proteina scoperta nel 1996 che è un potenziale bersaglio antitumorale. Dodici degli anticorpi, inclusi i due più popolari, hanno fornito falsi positivi o falsi negativi, o entrambi, hanno riferito lei e il suo team. “Non dare per scontati né la letteratura né l’anticorpo”, avverte.