Nuovi problemi in casa WhatsApp. Pare che in questi giorni stiano girando sul social una serie di messaggi anomali in grado di mandare in blocco permanente l’app. Ebbene sì, una volta aperti questi messaggi l’applicazione smette di funzionare definitivamente. Come fare per evitare di incappare nel problema? Ecco tutti i dettagli a riguardo.

A dare l’allarme su questi particolari messaggi, i colleghi di WABetaInfo che li hanno definiti “scary messages”. Se aperti, infatti, non c’è via di scampo, l’applicazione va in crash completo e neanche un arresto forzato è in grado di riportare le cose alla normalità. Ma cosa sono nello specifico questi messaggi? Andiamo a scoprirlo insieme.

WhatsApp: ecco cosa contengono gli strani messaggi

I messaggi di cui parliamo vengono definiti da tutti “strani” perché sono apparentemente privi di senso. Da un’attenta analisi è emerso che si tratta di vCard che, se aperte, contengono più di 100 contatti dai nomi inusuali. E’ proprio all’interno di questi nomi che ci sarebbero i codici di arresto anomalo dell’app. Purtroppo per chi è già incappato nel problema, non c’è nulla da fare, l’unica soluzione è cancellare l’app (perdendo i dati) e re-installarla. Chi invece vuole salvaguardarsi deve semplicemente evitare di aprire qualsiasi messaggio che dall’anteprima possa sembrare anomalo.

Il problema è stato scoperto nelle scorse ore, è molto probabile che la casa di WhatsApp sia già al lavoro ad una nuova versione dell’app che non sia vulnerabile a tali messaggi. Come andrà a finire la faccenda? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.