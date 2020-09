La casa della mela morsicata, Apple, ha deciso di rispettare le tradizioni nonostante i ritardi con la produzione di alcuni dei suoi prodotti. Nelle scorse ore, questa ha annunciato un importante keynote speciale per il prossimo 15 settembre. L’annuncio mette in risalto solo la data e dell’ora, nulla è stato detto in merito ai prodotti che verranno lanciati. Cosa dobbiamo aspettarci?

Il prossimo evento Apple di presentazione si terrà ufficialmente il prossimo 15 settembre, alle ore 19:00 italiane. Sarà in tale occasione che il colosso di Cupertino svelerà alcuni dei suoi prodotti più attesi. Saranno presenti anche i super chiacchierati iPhone 12? Cerchiamo di capirlo insieme.

Apple: ecco cosa aspettarsi dal keynote del 15 settembre

Per il nuovo evento di presentazione, Apple ha scelto un logo alquanto particolare. Parliamo di una mela morsicata formata da curve blu e azzurre. Solitamente, lo stile del logo si ispira ad un prodotto dell’evento, quale potrebbe essere quest’anno? Le ultime indiscrezioni parlano dell’assenza dei nuovi iPhone 12 da questo evento a casa dei ritardi nella produzione. E’ molto più probabile, infatti, che a venir presentati siano gli iPad Air di nuova generazione, gli Apple Watch Series 6 e, possibilmente, qualche altra chicca (AirTag?). Per i melafonini, infatti, l’azienda annuncerà un nuovo keynote nel corso del mese di ottobre. Sarà davvero così?

Nonostante le previsioni escludano quasi certamente gli iPhone 12 dall’evento, non è detto che questi saranno assenti. Apple potrebbe giocare sull’effetto sorpresa e presentare i suoi nuovi smartphone prima del previsto per aumentare l’hype. Non ci resta che attendere e vedere come evolverà la faccenda. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.