EMUI 11, ecco tutte le novità del prossimo aggiornamento software

L’attesa dei possessori di smartphone Huawei ed Honor sta ormai per terminare: l’interfaccia utente EMUI 11 dovrebbe venire ufficialmente presentata il prossimo 10 settembre durante l’evento HDC 2020, insieme al nuovo sistema operativo proprietario HarmonyOS. L’idea dell’azienda cinese è di mettersi completamente in proprio, senza più richieste di forniture di hardware e servizi dalle multinazionali americane. Inoltre, con EMUI 11 vuole creare un vero e proprio ecosistema, dove tutti i device con tale interfaccia utente sono strettamente interconnessi tra di loro, un po’ come iOS.

Le funzionalità di EMUI 11

Sicuramente, la funzionalità di ecosistema è quella che più interessa le persone, visto che rende ottimale l’esperienza d’utilizzo per chi possiede più di un device Huawei. Già da tempo ciò si sapeva grazie ai rumors di Huawei Distributed Technology, che per altro aveva annunciato in anteprima molte altre novità. Per esempio, EMUI 11 offre ad esempio la possibilità all’utente di gestire come ricevere una videochiamata in arrivo allo smartphone: se fare una chiamata audio utilizzando uno smart speaker o magari una videochiamata trasmettendola direttamente a uno smart Tv. Inoltre, si può condividere lo schermo da smartphone a computer e viceversa, sicuramente molto utile.

Ecco l’attuale lista di smartphone che riceveranno sicuramente l’aggiornamento, elenco sempre in costante aggiornamento, per includere più device possibili:

Huawei P40 e P40 Pro, Mate 30 Pro, Mate 30, Mate 30 RS Porsche Edition, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20X 5G, Mate 20 Porsche Edition, Mate X, P40, P40 Pro, P30, P30 Pro, Nova 6, Nova 6 5G, Nova 5T, Nova 5 Pro, Nova 5Z, Nova 5i, Nova 5i Pro.