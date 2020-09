Google Pixel 5, mostrata una nuova variante S del device

Sono settimane molto calde per Google e per il suo reparto hardware, visto che non manca poco alla presentazione di due nuovi smartphone, Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5, mentre ad inizio ottobre partiranno le vendite del nuovo e già annunciato Google Pixel 4a. Riguardo allo smartphone di medio-alta fascia dell’azienda statunitense, recentemente è apparso un nuovo rumors riguardante un possibile ulteriore device, una variante S, che porta alcuni cambiamenti sulla tecnologia di connettività 5G. Scopriamo di più in merito.

In arrivo anche il Google Pixel 5 S?

Secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, il Pixel 5S dovrebbe possedere il modulo 5G compatibile con le reti mmWave, le più veloci in assoluto. La versione base, invece, non lo è e pertanto è compatibile con quelle meno veloci, le sub-6GHz. A parte ciò, che comunque non è differenza sostanziale, sembra che il presunto nuovo device sia del tutto identico al Pixel 5 originale, con stessa dimensione del display con refresh rate a 90 hz, stesso processore, Snapdragon 765G, stessa tipologia di fotocamera e stessa batteria da 4000 mAh.

Secondo i rumors attuali, ci potrebbe essere una differenza di presso a favore del Pixel 5S (5G mmWave)rispetto al Pixel 5 (5G sub-6GHz): il primo potrebbe avere il prezzo di 799 dollari, il secondo a 699 dollari. Non resta che attendere la data di presentazione e quella di lancio ufficiale, che molti identificano come l’8 Ottobre.