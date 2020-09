L’operatore telefonico Iliad continua a fare scintille sul territorio italiano. Dopo aver letteralmente rapito il cuore di milioni di utenti mobili, questo, è pronto ad offrire qualcosa di più. Ebbene sì, l’operatore francese ha annunciato che, tra non molto, sbarcherà nel nostro paese la sua rete fissa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Si parla di rete fissa Iliad da oramai diverse settimane. L’azienda aveva inizialmente confermato che questa non sarebbe arrivata prima della metà del 2021. Nelle scorse ore, però, è arrivata a sorpresa la conferma di un anticipo. Sia la rete fissa che i famosi modem Freebox saranno disponibili nel nostro paese entro i primi mesi del 2021. Quali saranno le tariffe proposte?

Iliad pronto a mettere KO la concorrenza con le sue offerte di linea fissa

Per dare vita a quella che è stata definita una delle reti più veloci presenti sul territorio italiano, Iliad ha creato una partnership con la famosa Open Fiber. Nelle scorse ore, la conferma ufficiale, i servizi di linea fissa e i modem saranno disponibili a partire dal 2021. In fibrillazione tutti quegli utenti che sperano di passare all’operatore usufruendo di piani a prezzi stracciati. Al momento, ricordiamo, l’azienda non ha ancora parlato di nessuna tariffa per il nostro territorio, tuttavia, pensiamo che le promo si ispireranno a quelle già presenti sul territorio francese.

I modem Freebox saranno una grande novità per il nostro paese. Questi offriranno supporto per i collegamenti in fibra ottica FTTH e diverse funzioni multimediali a seconda del modello scelto. Che l’operatore francese porterà in campo una rivoluzione anche per quanto riguardo la rete fissa? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.