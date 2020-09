L’esplosione di una o più supernove potrebbe aver innescato un’estinzione di massa sulla Terra, suggerisce una nuova indagine condotta da Brian Fields, professore di astronomia e fisica presso l’Università dell’Illinois, negli Stati Uniti.

La ricerca, i cui risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences, esplora se i fenomeni astronomici possano essere stati responsabili di una massiccia estinzione 359 milioni di anni fa, al confine tra i periodi Devoniano e Carbonifero.

La ricerca

Il team guidato da Brian Fields suggerisce che i raggi cosmici rilasciati a seguito di esplosioni di supernova nelle vicinanze potrebbero aver innescato questa estinzione.

Gli scienziati hanno esaminato i periodi Devoniano e Carbonifero perché le rocce risalenti a questo periodo contengono centinaia di migliaia di generazioni di spore vegetali che sembrano essere state bruciate dalla luce ultravioletta, che è la prova di un evento di riduzione dell’ozono di lunga durata.

“Le catastrofi terrestri, come il vulcanismo su larga scala e il riscaldamento globale, possono anche distruggere lo strato di ozono, ma le prove di questi fenomeni non sono conclusive per il periodo di tempo in questione“, ha spiegato Fields. “Invece, proponiamo che una o più esplosioni di supernova, a circa 65 anni luce dalla Terra, possano essere state responsabili della perdita del programma di ozono“.

Il team ha esplorato altre cause astrofisiche per giustificare questa distruzione dello strato di ozono, come l’impatto di meteoriti, eruzioni solari e persino fulmini. “Tuttavia, questi eventi finiscono rapidamente ed è improbabile che causino la distruzione duratura dello strato di ozono avvenuta nel tardo periodo devoniano“, ha detto Jesse Miller, coautore dello studio e studente presso l’università americana.

D’altra parte, hanno giustificato, una supernova provocherebbe un doppio colpo: l’esplosione bagna immediatamente la Terra con pericolosi raggi ultravioletti, raggi X e raggi gamma e, successivamente, l’esplosione di detriti di questa stella colpisce il Sistema Solare, sottoponendo pianeta a una radiazione di lunga durata dei raggi cosmici accelerata dalla supernova.

Il danno che questo fenomeno provoca alla Terra e allo strato di ozono può durare fino a 100.000 anni, hanno detto gli scienziati, citati dal portale Phys.org .