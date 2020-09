POCO M2, ecco il nuovo smartphone economico dell’azienda

Dopo la presentazione ufficiale del POCO M2Pro avvenuta lo scorso Luglio, l’azienda ha deciso recentemente di lanciare una variante molto più economica come prezzo, non rinunciando però ad una scheda tecnica con specifiche di tutto rispetto. Scopriamo nel dettaglio tutte le novità riguardanti il nuovo smartphone di fascia bassa POCO M2.

La scheda tecnica del POCO M2

Lo smartphone ha un display LCD da 6,53″ FHD+ con protezione vetro Gorilla Glass 3. Il reparto hardware si compone del processore octa-core MediaTek Helio G80 a 12nm, supportato da 6GB di RAM e da 64/128GB di memoria interna, in base al modello che si decide di acquistare. Ovviamente, lo spazio di archiviazione può essere espanso con micro sd fino a 512GB.

Per quanto concerne il comparto fotografico, abbiamo quattro sensori posteriori, da 13 megapixel, 8 mp, 5 mp e 2 mp, ognuno con specifiche funzioni, ed un sensore anteriore da 8 megapixel.

Punto forte del device è sicuramente la batteria, con un’elevata capienza di 5.000 mAh con ricarica a 18W, che gli dà un’autonomia di oltre un giorno ed una ricarica completa alla corrente in un’ora circa. Altre specifiche tecniche sono il rivestimento P2i, il jack audio da 3,5 mm, il Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, sensore d’impronte digitali integrato sotto il display ed il sistema operativo Android 10 con MIUI 11.

Attualmente il POCO M2 sarà in commercio soltanto in India, al prezzo al cambio attuale di 126 euro per la versione da 64GB e 143 euro per quella da 128GB.