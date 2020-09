Android 11 è finalmente arrivato: ecco tutte le principali novità

Android è il sistema operativo per dispositivi mobili più diffuso in assoluto, presente su tutti i device tranne quelli di Apple, che hanno il software iOS. Merito di ciò è sicuramente dell’azienda statunitense che cerca di rendere sempre più confortevole e funzionale l’utilizzo del sistema operativo, grazie a grandi aggiornamenti fatti annualmente. Proprio riguardo a ciò, è arrivato in questi giorni il nuovo software Android 11, molto atteso dagli utenti, che porta con sé svariate novità molto interessanti. Scopriamole più nel dettaglio.

Le novità di Android 11

Un primo aspetto riguarda la comunicazione con le persone, che viene notevolmente migliorata. Con Android 11 le conversazioni su diverse applicazioni di messaggistica verranno spostate in appositi spazi nella sezione notifiche, rendendo più semplice gestire le conversazioni e non mischiandole con notifiche di altre applicazioni. Ciò è favorito anche dalla presenza delle bolle per le notifiche, una funzione molto simile a quella che già possiede da tempo Facebook Messenger.

Un’altra nuova funzione molto interessante è la videoregistrazione integrata direttamente nel sistema operativo, con la quale si può fare uno screenshot e condividere ciò che si vede sul telefono, il tutto molto rapidamente. Ci sono poi nuovi miglioramenti con le varie gesture, migliore stabilità e velocità del software in generale e maggiore controllo su privacy e dati, anche per quanto riguarda le famose autorizzazioni che le varie applicazioni richiedono.