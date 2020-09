Covid-19, le mascherine possono essere considerate un tipo di vaccino?

Il mondo sta ancora aspettando un vaccino contro il Covid-19 sicuro ed efficace. Ma una nuova ricerca ora suggerisce che miliardi di persone potrebbero già utilizzare una sorta di vaccino grezzo: le mascherine per il viso. La teoria è che filtrando le goccioline di coronavirus trasportate dall’aria e riducendo così la dose di SARS-CoV-2 che una persona inala, le infezioni hanno molte meno possibilità di produrre sintomi.

L’importanza delle mascherine per Covid-19

Simile nel modo in cui funziona la vaccinazione, una risposta immunitaria sarebbe innescata in chi indossa la mascherina al contatto con una piccola quantità di virus, ma a un livello che non è probabile che causi malattie gravi. “Se questa teoria conferma, il mascheramento a livello di popolazione, con qualsiasi tipo di maschera che aumenta l’accettabilità e l’aderenza, potrebbe contribuire ad aumentare la percentuale di infezioni da SARS-CoV-2 che sono asintomatiche”, hanno affermato la dott.ssa Monica Gandhi e il dottor George Rutherford in un commento pubblicato sul New England Journal of Medicine.

Ci sono buone prove che le mascherine potrebbero funzionare in questo modo, secondo i due esperti. Hanno sottolineato che gli studi sugli animali condotti dagli anni ’30 hanno confermato l’idea di una “dose letale” o quante particelle virali sono necessarie per causare una malattia grave. Più di recente, studi condotti su criceti sembrano dimostrare che “dosi più elevate di virus somministrato hanno portato a manifestazioni più gravi di COVID-19”, hanno scritto Gandhi e Rutherford. E quando i criceti sono stati protetti con un mascheramento simulato, “avevano meno probabilità di essere infettati, e se sono stati infettati, erano asintomatici o avevano sintomi più lievi rispetto ai criceti smascherati”, hanno osservato gli esperti.