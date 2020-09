Samsung Galaxy S20 FE, trapelano le prime novità sul nuovo device

L’azienda coreana Samsung è molto attiva in questi mesi sul mercato degli smartphone, ed uno dei device più attesi dagli utenti è il Samsung Galaxy S20 FE, il cosiddetto Fan Edition. Per ora si sa pochissimo di ufficiale, e soltanto il codice identificativo di questo smartphone, ovvero SM-G780FZBGXTC, ma alcuni recenti leaks online mostrano i primi dettagli della scheda tecnica, molto interessante e completa sotto ogni aspetto. Scopriamo insieme le presunte specifiche tecniche.

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S20 FE

Secondo quanto emerso dai rumors, il display dovrebbe essere un Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici di dimensioni, con refresh rate da 120 Hz e protezione Gorilla Glass 6. Per quanto concerne il reparto hardware, le informazioni sono più complesse, in quanto si ipotizzano due processori per la variante con 5G e senza, rispettivamente Exynos 990 per il 4G e Qualcomm Snapdragon 865 per la nuova connettività. In entrambi i casi la RAM dovrebbe essere di 6GB mentre la memoria interna da 128/256GB, in base al modello che si decide di acquistare.

Per quanto riguarda il reparto fotografico, ci dovrebbero essere tre sensori posteriori, rispettivamente da 12 mp, 12 mp ed 8 megapixel con ToF, ed un singolo sensore frontale da 32 megapixel. Ovviamente, è presente anche il flash LED.

Non si sanno altre specifiche tecniche, soprattutto riguardante la capacità della batteria, un aspetto sempre a cuore degli utenti, per regolarsi riguardo l’autonomia giornaliera. Il prezzo del Samsung Galaxy S20 FE, secondo i leaks, dovrebbe aggirarsi sui 700 euro.