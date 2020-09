Esattamente due giorni fa, il colosso della mela morsicata, Apple, ha inaugurato, a Singapore, uno dei suoi store più particolari di sempre. Parliamo di un negozio galleggiante sul lungomare della città. Il nome è Apple Marina Bay Sands ed è il terzo store ufficiale della mela morsicata a Singapore. Scopriamo tutti i dettagli sull’interessante edificio.

Posizionato su uno specchio d’acqua, il nuovo negozio prende il posto del noto nightclub Avalon. Aperto da sole poche ore, è stato già etichettato come uno degli store del colosso di Cupertino più caratteristici di sempre. Inspirato al Pantheon di Roma, presenta una struttura a cupola totalmente in vetro con vista a 360 gradi sulla città. Ma non è tutto, ecco il suo punto di forza.

Apple Store con la sala riunioni sottomarina

Apple non ha badato a spese per il suo nuovo store di Singapore. La cupola di vetro è formata da ben 114 pannelli, tutti tenuti insieme da soli 10 montanti verticali. Come per il Pantheon, in cima, vi è un oculo che permette l’entrata della luce. La vera chicca dello store è, però, la sala presente al piano inferiore dello store. Parliamo della prima sala riunioni sottomarina della mela morsicata. In una nota ufficiale, Apple si è detta più che entusiasta del risultato finale del progetto.

Lo store darà lavoro a ben 148 dipendenti in grado di parlare 23 differenti lingue. Questo, sarà aperto tutto l’anno e, insieme agli altri due negozi della città, offrirà ai clienti l’eccellente supporto che contraddistingue Apple da anni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.